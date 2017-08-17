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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

Накануне в нескольких средствах массовой информации появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из соцсетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая 
16 августа 2017, 10:14
Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными

Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту издевательств несовершеннолетних над животным в Самарской области. Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из Кинеля убили котенка, ударяя его об стену, и транслируя эти действия 

16 августа 2017, 11:19
Богатырь Самар и красавица Кинель: в области откроют новый арт-объект

Богатырь Самар и красавица Кинель: в области откроют новый арт-объект

5 августа Кинель отметит 180-летие. В городе на нескольких площадках пройдут праздничные мероприятия. Главным событием юбилея станет открытие в центре Кинеля фонтана, со скульптурами мужчины и женщины, символизирующими легенду о великой силе истинной любви богатыря по имени Самар и красавицы 

4 августа 2017, 08:08
В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
Как говорят конструкторы «солнечного» поезда, тянуть состав за собой будет дизельный локомотив. Сейчас полученной 

20 июля 2017, 02:19
Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28  июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет 

29 июня 2017, 09:00
Шоу под высоковольткой: В Уфе танцовщицы стрип-пластики устроили выступление на железной дороге

Шоу под высоковольткой: В Уфе танцовщицы стрип-пластики устроили выступление на железной дороге

Близ Уфы на станции Авдон стражи порядка задержали девушек, танцевавших под высоковольтной линией. О необычном происшествии рассказывают региональные СМИ.
Первым свидетелем опасного шоу оказался машинист следовавшего по этой линии грузового состава. Он сообщил об увиденном в линейное отделение полиции.
На 

29 июня 2017, 05:27
В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста

В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста

Сегодня, в 18:30, на пересечении улиц Шверника и Ново-Садовой произошло ДТП со смертельным исходом. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети ВК, там столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Kawasaki.

По версии сотрудников полиции, 39-летний водитель на Hyundai ехал 
26 июня 2017, 11:08
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов 

26 июня 2017, 03:28
Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

27-летний парень переходил дорогу в неустановленном месте.
25 июня 2017, 01:43
Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал 

9 мая 2017, 09:44
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
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