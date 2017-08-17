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В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными
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16 августа 2017, 10:14
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Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту издевательств несовершеннолетних над животным в Самарской области. Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из Кинеля убили котенка, ударяя его об стену, и транслируя эти действия …
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16 августа 2017, 11:19
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Богатырь Самар и красавица Кинель: в области откроют новый арт-объект
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4 августа 2017, 08:08
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В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях
Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
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20 июля 2017, 02:19
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Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области
Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28 июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет …
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29 июня 2017, 09:00
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Шоу под высоковольткой: В Уфе танцовщицы стрип-пластики устроили выступление на железной дороге
Близ Уфы на станции Авдон стражи порядка задержали девушек, танцевавших под высоковольтной линией. О необычном происшествии рассказывают региональные СМИ.
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29 июня 2017, 05:27
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В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста
Сегодня, в 18:30, на пересечении улиц Шверника и Ново-Садовой произошло ДТП со смертельным исходом. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети ВК, там столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Kawasaki.
По версии сотрудников полиции, 39-летний водитель на Hyundai ехал …
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26 июня 2017, 11:08
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Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов
Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов …
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26 июня 2017, 03:28
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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!
Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.
Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно …
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22 июня 2017, 02:27
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Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС
Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал …
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9 мая 2017, 09:44
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В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера
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11 апреля 2017, 11:04