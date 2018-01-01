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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»

Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на 
1 января 2018, 06:39
В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

Сегодня, 30 декабря, утром в Сызрани на улице Локомобильной на мосту через Крымзу практически лоб в лоб столкнись Nissan Almera и 65-я маршрутка.

По предварительной версии сотрудников полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по направлению к улице Кадровой, не справился 
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В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

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В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его 

28 декабря 2017, 04:10
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
17 декабря 2017, 04:16
В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани на железной дороге пострадал подросток – зацепер. 14-летний мальчик попал под поезд. Инцидент произошел на перегоне между Октябрьском и станцией «Сызрань-1». По данным сотрудников линейного отдела полиции, двое приятелей 14 и 15 лет решили прокатиться на грузовом составе, 

15 декабря 2017, 02:14

В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от 

11 декабря 2017, 12:32
Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. 

7 декабря 2017, 11:03
У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня.  Проводится проверка.

«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован 

4 декабря 2017, 02:36
Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся

Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся

Вчера, 29 сентября, вечером в Самаре произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. На проспекте Металлургов автомобилист, управляя автомобилем Citroen, сбил насмерть переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время полицейские при содействии «Ночного 
30 сентября 2017, 03:09
Смертельный рикошет: В Самаре пешеход погиб, убив водителя

Смертельный рикошет: В Самаре пешеход погиб, убив водителя

29 сентября вечером 22-летний парень за рулем "Форда" двигался по проспекту Кирова. В 20:30 напротив дома №419 под колеса иномарки попал 47-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.
 
В этот самый момент по встречке ехала "Приора", которой управлял 
30 сентября 2017, 02:20
Стали известны обстоятельства гибели двух подростков в районе железнодорожного перегона Кинель-Алексеевка

Стали известны обстоятельства гибели двух подростков в районе железнодорожного перегона Кинель-Алексеевка

Как уже сообщала "ТЕРРА", мальчиков 12 и 14 лет накануне днем там сбил поезд. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, подростки видели идущий навстречу грузовой поезд, но не заметили пассажирский, который приближался сзади. Трагедии избежать не удалось, не смотря 

18 августа 2017, 06:37
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