|
Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»
Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на …
|
1 января 2018, 06:39
|
В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало
|
30 декабря 2017, 03:20
|
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina
В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации …
|
29 декабря 2017, 12:18
|
В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду
В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его …
|
28 декабря 2017, 04:10
|
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой
Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
|
17 декабря 2017, 04:16
|
В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд
|
15 декабря 2017, 02:14
|
В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом
В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от …
|
11 декабря 2017, 12:32
|
Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку
Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. …
|
7 декабря 2017, 11:03
|
У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина
На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня. Проводится проверка.
«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован …
|
4 декабря 2017, 02:36
|
Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся
Вчера, 29 сентября, вечером в Самаре произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. На проспекте Металлургов автомобилист, управляя автомобилем Citroen, сбил насмерть переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия.
Спустя некоторое время полицейские при содействии «Ночного …
|
30 сентября 2017, 03:09
|
Смертельный рикошет: В Самаре пешеход погиб, убив водителя
|
30 сентября 2017, 02:20
|
Стали известны обстоятельства гибели двух подростков в районе железнодорожного перегона Кинель-Алексеевка
|
18 августа 2017, 06:37