6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти 20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась …