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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

21 мая в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В восьмом часу утра в селе Старая Рачейка под колесами школьного автобуса оказалась женщина. В момент аварии она шла вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
21 мая 2018, 02:42
6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась 

21 мая 2018, 09:23
Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

В ночь c субботы на воскресенье, с 19 на 20 мая, в Самарской области произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. Около 1 часа ночи, под Тольятти, в Ставропольском районе нетрезвый автомобилист на иномарке устроил погром в дачном массиве.
 
20 мая 2018, 02:04
Поезд «Москва-Челябинск» переехал голову мужчине под Самарой

Поезд «Москва-Челябинск» переехал голову мужчине под Самарой

Сегодня, 23 февраля, в 13:15 на 1111 километре Куйбышевской железной дороги пассажирским поездом №14 сообщением «Москва-Челябинск» был смертельно травмирован неизвестный мужчина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
 
На место происшествия выезжала следственная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются. 
23 февраля 2018, 07:17
46-летнюю женщину сбил насмерть поезд «Москва — Караганда» в Похвистнево

46-летнюю женщину сбил насмерть поезд «Москва — Караганда» в Похвистнево

Вчера, 17 февраля, поздно вечером в Самарской области зафиксировали на железной дороге ЧП со смертельным исходом. В городе Похвистнево поезд «Москва — Караганда» сбил насмерть 46-летнюю жительницу Оренбургской области, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 21:34 
18 февраля 2018, 03:26
Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Транспортная полиция Сызрани обратилась за помощью к населению. 30 декабря в районе улицы Карбышева, передает портал КТВ Луч, пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Уфа» сбил насмерть мужчину.

У погибшего при себе не было вообще никаких документов. Опознавательным знаком может служить 
1 января 2018, 07:19
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
17 декабря 2017, 04:16
В Самарской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

В Самарской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

Полицейские разыскивают автомобилиста, оставившего место ДТП.

Авария произошла в ночное время 25 мая на улице Московской в селе Старая Рачейка. Неустановленный водитель, предположительно управлявший автомобилем «ВАЗ-2108», сбил пешехода.

От полученных травм пострадавший - 37-летний мужчина без определенного места жительства скончался. Водитель с 

26 мая 2014, 11:25
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