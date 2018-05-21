Жуткое ДТП произошло сегодня, 21 мая, утром под Сызранью. В селе Старая Рачейка примерно в 8:00 на улице Ленинской насмерть была сбита местная жительница.
По версии сотрудников полиции, 46-летнюю женщину сбил школьный автобус ПАЗ-32054. Потерпевшая двигалась пешком вдоль дороги. 45-летний водитель ПАЗика не смог справиться с управлением и допустил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 человек, в том числе и дети. К счастью, из них никто не пострадал. В настоящее время по факту случившегося сотрудниками ГИБДД проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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