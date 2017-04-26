Несмотря на многочисленные попытки, "Крыльям" так и не удалось создать реального момента для взятия ворот соперника. Матч закончился со счетом 0:2.
По итогам этой встречи "Арсенал" догнал "Крылья Советов" по набранным очкам. Теперь самарцам предстоит встреча с еще одним соперником в борьбе за выживание - оренбургским "Газовиком". Игра состоится на "Металлурге" в понедельник, 1 мая.
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СМИ: «Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с главным тренером
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» расторгнет контракт с главным тренером Вадимом Скрипченко в случае, если команда «вылетит» из премьер-лиги. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
По информации агентства, руководство клуба поставило …
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