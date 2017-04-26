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«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

Сегодня, 19 марта, в Самаре на стадионе "Металлург" в матче 20 тура премьер-лиги встретились футболисты "Крыльев Советов" и "Ростова". Встреча завершилась ничьей. Счет – 0:0
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Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в 

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7 декабря 2016, 06:29
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