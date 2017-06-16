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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

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Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.

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Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»

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В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной 
12 января 2017, 11:34
Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»

Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-04" в четверг, 1 декабря, упал на территории Тувинской республики. В госкомиссии по расследованию аварии основной версией назвали прогар двигателя третьей ступени ракеты, передает ТАСС со ссылкой на источник. В то же время специалисты не исключают, 

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В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей

В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей

Главного инженера РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и начальника управления финансов предприятия Светлану Кирилину подозревают в завышении стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ. По информации ТРК «ТЕРРА», расследованием занимается региональное управление ФСБ. После 

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Четверо героев из Самарской области приглашены в Кремль

Четверо героев из Самарской области приглашены в Кремль

Сегодня в московском Кремле состоится торжественный прием по случаю празднования Дня Героев Отечества. Традиция отмечать этот праздник 9 декабря появилась 244 года назад. В современной истории официальный статус праздник получил в 2007 году.

В Кремль приглашены более 300 человек: Герои Советского 

9 декабря 2013, 01:07
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