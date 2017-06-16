Сегодня в московском Кремле состоится торжественный прием по случаю празднования Дня Героев Отечества. Традиция отмечать этот праздник 9 декабря появилась 244 года назад. В современной истории официальный статус праздник получил в 2007 году.

В Кремль приглашены более 300 человек: Герои Советского …