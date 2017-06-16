Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в четверг, 15 июня, лично поздравил с 80-летием легендарного российского ученого, члена-корреспондента РАН, заместителя генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадия Аншакова. На посту первого зама он проработал более 30 лет. Имеет звание Героя Социалистического Труда, отмечен орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Ленинской и Государственной премиями.
Вручая юбиляру приветственный адрес и памятные подарки, глава региона еще раз пожелал Геннадию Петровичу всего наилучшего: «Дай Бог вам успехов, здоровья, оставайтесь лучшим. Чтобы мы и через 10, и через 20 лет могли собраться здесь и отметить вновь очередной значимый этап вашей жизни. Спасибо вам, так держать!»
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В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот
Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение …
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16 июня 2017, 11:25
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В правительстве Самарской области готовят комментарий к вопросу из "прямой линии" с Путиным
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15 июня 2017, 09:21
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С самыми успешными школьниками региона встретился губернатор
С самыми успешными школьниками региона встретился глава Самарской области Николай Меркушкин. Победителями акции "Губернаторский дневник" стали десять учеников, получивших в течение четверти наибольшее количество "пятерок". Это жители Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Пестравского, Сызранского районов, Самары и Новокуйбышевска.
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9 июня 2017, 05:01
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Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»
Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов …
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1 июня 2017, 03:46
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Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»
Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.
Предприятие, входящее в крупнейшее общественное объединение страны - Союз машиностроителей России, объявляло аукцион по определению финансовой организации, которая предоставит возобновляемую кредитную …
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24 апреля 2017, 06:41
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Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»
Авария произошла 1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракета «Союз-У».
В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной …
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12 января 2017, 11:34
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Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»
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2 декабря 2016, 11:18
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В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей
Главного инженера РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и начальника управления финансов предприятия Светлану Кирилину подозревают в завышении стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ. По информации ТРК «ТЕРРА», расследованием занимается региональное управление ФСБ. После …
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25 ноября 2016, 12:37
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Четверо героев из Самарской области приглашены в Кремль
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9 декабря 2013, 01:07