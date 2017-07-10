Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на финансирование текущей деятельности и для пополнения оборотных средств. Их нельзя направить на погашение чужих долговых обязательств и собственных займов в других банках. Запрещено размещать полученные ресурсы на депозитах. Кредитное соглашение с единственным поставщиком заключается сроком на 335 дней.
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Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка
Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое …
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10 июля 2017, 02:47
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«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы
Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как …
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10 июля 2017, 01:09
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Все деньги «Мира»: о плюсах и минусах новой платежной системы
Национальная платежная система завоевывает внутренний рынок. Причем, не без государственной поддержки. С первого июля все выплаты гражданам из бюджета производятся только на карты с логотипом «Мир». В первую очередь это касается зарплаты сотрудников госучреждений, пенсионных выплат и денежного довольствия военнослужащих. …
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7 июля 2017, 05:41
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Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат
Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух …
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7 июля 2017, 02:12
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Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения
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4 июля 2017, 04:37
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Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов
Самарские машиностроители занимаются не только поддержкой промышленных предприятий региона, но и активно участвуют в культурной жизни губернии. На 44-м фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно прошел на Мастрюковских озерах, региональное отделение СоюзМаш провело сразу несколько мероприятий. Во-первых, наградили …
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4 июля 2017, 02:26
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Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»
Перспективы трудоустройства, будущее российской промышленности и альтернативная служба в армии. Эти и другие вопросы волнуют молодых самарцев. Откровенный разговор с молодежным активом области состоялся у депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза Машиностроителей России, депутата Госдумы Владимира Гутенева.
Открыто и без официоза. …
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3 июля 2017, 12:31
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Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело
Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».
Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло …
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28 июня 2017, 09:52
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В Самаре проходят соревнования лучших молодых специалистов Роскосмоса по стандартам WorldSkills
В Самаре дан старт корпоративному чемпионату отечественной ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы». Соревнования специалистов Роскосмоса проходят по стандартам WorldSkills.
Фрезерные и токарные работы, инженерная графика и прототипирование, электроника и сварочные технологии. Молодые специалисты Роскосмоса в течение четырех дней соревнуются за звание лучших …
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26 июня 2017, 04:54
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Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин
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16 июня 2017, 05:48
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Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»
Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.
Предприятие, входящее в крупнейшее общественное объединение страны - Союз машиностроителей России, объявляло аукцион по определению финансовой организации, которая предоставит возобновляемую кредитную …
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24 апреля 2017, 06:41
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Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»
Авария произошла 1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракета «Союз-У».
В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной …
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12 января 2017, 11:34
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Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков
Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два …
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29 декабря 2016, 01:06
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Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»
Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» выбран организатором размещения облигаций Самарской области, сообщает региональное министерство финансов. Всего в тендере участвовало 5 организаций. Кроме дочерней структуры «ВТБ» заявки также подавали «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк». Утвержденный предельный объем выпуска облигаций на 2016 …
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8 июня 2016, 04:14
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Через пять лет банков в России будет меньше в 2,5 раза
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15 октября 2015, 12:15
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Евросоюз ослабил санкции в отношении российских финансовых институтов
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8 декабря 2014, 10:46