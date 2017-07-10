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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое 

10 июля 2017, 02:47
«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как 

10 июля 2017, 01:09
Все деньги «Мира»: о плюсах и минусах новой платежной системы

Все деньги «Мира»: о плюсах и минусах новой платежной системы

Национальная платежная система завоевывает внутренний рынок. Причем, не без государственной поддержки. С первого июля все выплаты гражданам из бюджета производятся только на карты с логотипом «Мир». В первую очередь это касается зарплаты сотрудников госучреждений, пенсионных выплат и денежного довольствия военнослужащих. 

7 июля 2017, 05:41
Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух 

7 июля 2017, 02:12
Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

ПАО «Кузнецов» опубликовало итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до 3 миллиардов 959 миллионов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам совета директоров предприятия не выплачивалось. А 

4 июля 2017, 04:37
Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители занимаются не только поддержкой промышленных предприятий региона, но и активно участвуют в культурной жизни губернии. На 44-м фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно прошел на Мастрюковских озерах, региональное отделение СоюзМаш провело сразу несколько мероприятий. Во-первых, наградили 

4 июля 2017, 02:26
Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Перспективы трудоустройства, будущее российской промышленности и альтернативная служба в армии. Эти и другие вопросы волнуют молодых самарцев. Откровенный разговор с молодежным активом области состоялся у депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза Машиностроителей России, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

Открыто и без официоза. 

3 июля 2017, 12:31
Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».

Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло 
28 июня 2017, 09:52
В Самаре проходят соревнования лучших молодых специалистов Роскосмоса по стандартам WorldSkills

В Самаре проходят соревнования лучших молодых специалистов Роскосмоса по стандартам WorldSkills

В Самаре дан старт корпоративному чемпионату отечественной ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы». Соревнования специалистов Роскосмоса проходят по стандартам WorldSkills.

Фрезерные и токарные работы, инженерная графика и прототипирование, электроника и сварочные технологии. Молодые специалисты Роскосмоса в течение четырех дней соревнуются за звание лучших 

26 июня 2017, 04:54
Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

30 лет он проработал на посту первого заместителя генерального конструктора самарского завода «Прогресс».
16 июня 2017, 05:48
Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»

Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Предприятие, входящее в крупнейшее общественное объединение страны - Союз машиностроителей России, объявляло аукцион по определению финансовой организации, которая предоставит возобновляемую кредитную 

24 апреля 2017, 06:41
Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»

Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»

Авария произошла 1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракета «Союз-У».

В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной 
12 января 2017, 11:34
Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два 

29 декабря 2016, 01:06
Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»

Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»

Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» выбран организатором размещения облигаций Самарской области, сообщает региональное министерство финансов. Всего в тендере участвовало 5 организаций. Кроме дочерней структуры «ВТБ» заявки также подавали «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк». Утвержденный предельный объем выпуска облигаций на 2016 

8 июня 2016, 04:14
Через пять лет банков в России будет меньше в 2,5 раза

Через пять лет банков в России будет меньше в 2,5 раза

Всего через 5 лет число банков в России уменьшится почти в 2,5 раза - с 800 до 300. С таким прогнозом выступил глава «ВТБ» Андрей Костин. По его словам, Центробанк продолжит практику отзыва лицензий, кроме того, владельцы кредитных учреждений для 
15 октября 2015, 12:15
Евросоюз ослабил санкции в отношении российских финансовых институтов

Евросоюз ослабил санкции в отношении российских финансовых институтов

Изменения коснулись Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка и Россельхозбанка. Они получили доступ к дешевым кредитам стран ЕС, но только при условии, что останутся на европейском рынке и только на срок не более 30 дней.

По сути, задача таких послаблений - поддержка инвесторов 

8 декабря 2014, 10:46
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