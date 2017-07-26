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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

10 июля 2017, 05:48
Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».

Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло 
28 июня 2017, 09:52
Владимир Путин принял участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

Владимир Путин принял участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

27 июня 2017 года Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло на площадке Концерна «Калашников» в Ижевске. От нашего региона в составе Бюро СоюзМаш на мероприятии присутствовал заместитель 

27 июня 2017, 10:36
Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

30 лет он проработал на посту первого заместителя генерального конструктора самарского завода «Прогресс».
16 июня 2017, 05:48
Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»

Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Предприятие, входящее в крупнейшее общественное объединение страны - Союз машиностроителей России, объявляло аукцион по определению финансовой организации, которая предоставит возобновляемую кредитную 

24 апреля 2017, 06:41
Владимир Гутенев проголосовал там же, где и губернатор

Владимир Гутенев проголосовал там же, где и губернатор

Первый заместитель председателя комитета по промышленности Государственной думы Российской Федерации уходящего, шестого созыва, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны, Союза машиностроителей России Владимир Гутенев баллотируется в нижнюю палату федерального собрания от Самарской области во второй раз. Для того, чтобы подчеркнуть 

18 сентября 2016, 04:07
Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения

В преобразованную Комиссию при Президенте России, которая теперь будет заниматься не только вопросами развития авиации общего назначения, но и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вошли Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех  Сергей Чемезов, занявший 

21 июня 2016, 07:52
Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России разрабатывают в Самаре

Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России разрабатывают в Самаре

Перспективы развития российской авиации обсудили участники выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России на базе самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг «Технодинамика» госкорпорации "Ростех".

Открывая заседание, первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, 

6 мая 2016, 04:29
Госкомпании России будут работать по профстандартам

Госкомпании России будут работать по профстандартам

В Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли общественные слушания по проектам профессиональных стандартов. Право на разработку стандартов по сквозным видам профессиональной деятельности в промышленности по итогам открытого аукциона получили Лига содействия оборонным предприятиям и Союз машиностроителей России. Проекты документов 

5 ноября 2014, 02:37
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