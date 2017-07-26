Что должен знать и уметь специалист по надежности ракетно-космической техники или инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем? Все эти требования содержатся в утвержденных профессиональных стандартах. Закон о них принят в 2015-м, но уже сейчас потребовалось актуализировать нормативные документы. Именно поэтому эксперты самарского РКЦ "Прогресс" провели круглый стол, на котором дали свои предложения о том, как нужно изменить профстандарты по 6-ти специальностям.
Виктор Игуменов, заместитель генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" по персоналу
Поскольку наше предприятие - все-таки ракетно-космическое, то здесь к нам и требования соответствующие космические, тут нельзя допускать какие-то ошибки. Тут должно быть качество выпускаемой продукции, поскольку продукция очень дорогая и, к сожалению бывали случаи в нашей отрасли, когда по недочету или каким-то неквалификационным моментам бывали определенные потери
Материалы, подготовленные всеми предприятиями отрасли будут учтены при внесении изменений в нормативы, утверждаемые на федеральном уровне. Введение профстандартов полезно как для самих предприятий, так и для специалистов. Ведь у них теперь появляется возможность подтверждать свою квалификацию и навыки, приобретенные за время работы.
Юрий Мосыченко, член совета самарского РО "СоюзМаш России":
Мы в настоящее время прорабатываем вопрос, связанный с созданием так назыавемого центра независимой оценки квалификации. Потому что принятые стандарты должны работать и на основе этого стандарта должна проводиться специализированными организациями оценка в той части, которая касается специалиста, пришедшего с такой потребностью в этот центр
Соответствующий федеральный закон, регламентирующий создание центров оценки квалификаций вступил в силу с 1 января. В ряде регионов такая работа уже ведется. Теперь к ней подключилась и Самарская область. Региональное отделение "Союза машиностроителей России" сейчас оценивает потребность губернских промышленных предприятий в подобных центрах и намерение способствовать их запуску. Кроме того, общественная организация и сама готова активно участвовать в создании ЦОКа и его дальнейшей работе.
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