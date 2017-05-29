Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, …