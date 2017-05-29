7
41
46
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. 

23 мая 2017, 03:47
Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
Губдума рассмотрит поправки на ближайшем заседании. Как отмечается, появление новых ограничений требуется в связи с подготовкой к 

23 мая 2017, 09:33
В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
 
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект 
21 мая 2017, 01:01
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет вестись целый год. В дальнейшем аккредитованным специалистам доверят 

18 мая 2017, 09:18
Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей

Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется

Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, 

6 марта 2017, 06:36
Стоимость самарского стадиона к ЧМ возросла почти до 19 млрд рублей

Стоимость самарского стадиона к ЧМ возросла почти до 19 млрд рублей

Стоимость самарского стадиона, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, увеличилась почти до 19 миллиардов рублей. Сегодня стало известно, что российское правительство утвердило новую смету.
Точная сумма, указанная в документе, составляет 18 миллиардов 916 миллионов 779 тысяч 400 

12 августа 2016, 05:54
Самарский стадион для ЧМ-2018 построен на 42%

Самарский стадион для ЧМ-2018 построен на 42%

Такую информацию озвучил глава Самары Олег Фурсов, выступая с докладом на заседании Ассоциации городов Поволжья в Казани. Планируется, что спортивный объект будет построен полностью в конце следующего года. Участникам заседания продемонстрировали проект «космической» арены - напомним, купол арены будет прозрачным, 
30 мая 2016, 10:25
Проект стадиона «Самара-Арена» к ЧМ-2018 прошел государственную экспертизу

Проект стадиона «Самара-Арена» к ЧМ-2018 прошел государственную экспертизу

Проектная документация и смета по строительству стадиона «Самара-Арена», который возводят в столице 63-го региона на территории радиоцентра, прошла государственную экспертизу. Эксперты выдали положительные заключения.

Специалисты Главгосэкспертизы пришли к выводу: «результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным 
13 мая 2016, 04:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна