Деньги поступят из федерального бюджета. Информация об этом включена в проект изменений в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.». В общей сложности объём средств на реализацию госпрограммы увеличен на 3 миллиарда 293 миллиона и теперь составляет 92 миллиарда 15 миллионов. Стоимость самарского стадиона, по результатам последней экспертизы, - почти 19 миллиардов рублей.
Напомним, изначально строительство «Самара-Арены» оценивалось в 13 млрд 400 млн. Постепенно стоимость выросла до 18 с лишним миллиардов, но подрядчики продолжали требовать увеличения сметы. Кроме того, произошел перенос сроков ввода в эксплуатацию стадиона. Если сначала его планировали сдать до конца текущего года, то в итоге перенесли это на 2018-й год.
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