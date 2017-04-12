Налоговая служба продолжает пытаться обанкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомним, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. Затем Кедало пытался начать строительство собственных объектов в Сырейке, но так же безрезультатно.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Межрайонная ИФНС России №19 подала иск о признании бизнесмена несостоятельным в связи с задолженностью по уплате налогов. В конце прошлого года определением Арбитражного суда Самарской области заявление о признании должника несостоятельным было признано необоснованным и дело прекращено. Однако, после обжалования это решение отменил 11 апелляционный суд и вернул дело на рассмотрение в областной арбитраж. Ближайшее заседание по иску назначено на 4 мая. Впрочем, к этому моменту Владислав Кедало обещал погасить все долги по налогам.
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
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