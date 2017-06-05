ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграл судебный спор на 23 миллиона рублей областной налоговой службе. В Поволжском арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победы, которые УФНС одержало в областном арбитраже, а затем в 11 апелляционном арбитражном суде в январе этого года. Напомнbv, компания просила служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за период с 2010 по 2012 годы. Как уже сообщала «ТЕРРА», представители фискальной службы посчитали, что у них есть доказательства налоговых нарушений ПАО «Самарский завод «Электрощит». После проверок трех контрагентов специалисты ведомства усомнились в том, что эти компании реально выполняли прописанные в договорах работы. В итоге областной арбитраж посчитал доводы представителей налоговой службы более обоснованными и отказал «Электрощиту» в иске. В 11 апелляционном арбитражном суде это решение оставили без изменений. После этого налоговая служба даже отменила обеспечительные меры. И вот решение в пользу фискальной службы подтвердил поволжский арбитраж. Теоретически, «Электрощита» может попытаться оспорить это решение в Верховном суде, однако, по оценке экспертов, шансов, что суд высшей инстанции примет дело к рассмотрению - не более 5%.
Отметим, основными акционерами ПАО «Самарский завод «Электрощит» являются Юрий Егоров, которому принадлежит более 39% акций компании и Андрей Половинкин, контролирующий более 49% ценных бумаг. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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