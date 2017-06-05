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Владельцы ТЦ

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«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей

«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей

ПАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» проиграло второй судебный спор региональной налоговой службе. В 11-м апелляционном арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победу УФНС, одержанную в областном арбитраже 7 сентября 2016 года. Компания просила служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по 

17 января 2017, 04:41

"Электрощит" хочет выкупить землю под собственным гостиничным комплексом в 50 раз дешевле кадастровой стоимости

Публичное акционерное общество «Самарский завод «Электрощит» обратилось в областной арбитраж с требованием признать незаконными действия Администрации Самары по купле-продаже земельного участка в поселке Красная Глинка.
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17 ноября 2016, 03:52
ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

ПАО «Самарский завод «Электрощит»оспорил победу УФНС, одержанную ранее  в областном Арбитражном суде. Напомним, 7 сентября «Электрощит» проиграл судебный спор региональной налоговой службе. В арбитражном суде Самарской области предприятие просило служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 

13 октября 2016, 04:39
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Продолжается судебный спор самарского завода «Электрощит» с региональной налоговой службой. В арбитражном суде Самарской области предприятие просит служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за 

23 августа 2016, 05:58
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