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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына

Приговор Евгению Кабанову вынес Волжский районный суд. ЧП произошло в январе этого года в поселке Петра-Дубрава в аварийном доме на улице Коммунаров.
У семейной пары случился конфликт. 28-летний мужчина ушел из дома, но уже на следующий день вернулся, чтобы отомстить. 

6 июня 2017, 03:54
ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграло судебный спор  на 23 миллиона рублей областной налоговой службе. В Поволжском арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победы, которые УФНС одержало в областном арбитраже, а затем в 11-м апелляционном арбитражном суде в январе этого года. Напомним, 

5 июня 2017, 06:03
Сергея Рубакова отправили под домашний арест

Сергея Рубакова отправили под домашний арест

Руководитель городского департамента строительства Сергей Рубаков проведет под домашним арестом два месяца. В понедельник, 5 июня, Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. 

Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 
5 июня 2017, 04:08
12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд

12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд

В Самарской области будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти и вражды на национальной почве.

По версии следователей, с 2014 по 2016 год в скинхед-группировку было вовлечено 12 человек в 

5 июня 2017, 02:33
Под Самарой экс-главу поселка отправили в колонию на 3 года

Под Самарой экс-главу поселка отправили в колонию на 3 года

В Самарской области отправлен на три года в колонию экс-глава администрации поселка Мирный Вадим Вдовин. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. По версии следователей, в 2008 и 2011 годах обвиняемый незаконно вынес два постановления о выделении своим приближенным жилых 

2 июня 2017, 12:09
Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку

Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку

Суд приговорил 23-летнего Рахмонберди Рашидова к 8 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в прошлом году он склонял мусульман к ведению борьбы с «неверными», уговаривал ехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское 

1 июня 2017, 12:12
Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Промышленный районый суд Самары огласил приговор бывшему адвокату Нине Бурыкиной. Женщину обвиняли в даче взятки судебному приставу в размере 212 тысяч рублей. В момент получения денег ее с поличным задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Клиент юриста  Михаил Горбунов судился со 

2 мая 2017, 06:00
В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике 

20 марта 2017, 04:45
В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой

В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, к одному из подразделений вневедомственной охраны по Самаре обратился местный житель. Мужчина рассказал, что под внутренней частью бампера его автомобиля внезапно оказалась подозрительная коробка.

Происшествие зафиксировали в районе сквера Мичурина. 

18 марта 2017, 07:04
Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

В Самаре завели уголовное дело на 23-летнего нелегала, который пытался примкнуть  к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам следователей, мигрант переписывался со знакомым, воевавшим в Сирии на стороне террористов.  Самарский нелегал подтвердил свое намерение выехать к нему 

7 марта 2017, 12:42
Эйфелеву башню защитят от террористов стеклянной пуленепробиваемой стеной

Эйфелеву башню защитят от террористов стеклянной пуленепробиваемой стеной

Знаменитый парижский символ решили защитить от возможных нападений террористов. Для этого вокруг Эйфелевой башни будет возведена стеклянная пуленепробиваемая стена. Высота защитного сооружения составит 2,5 метра, а стоимость – 20 миллионов евро.
Французские СМИ сообщают, что также в целях безопасности предполагается 

9 февраля 2017, 05:52
В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ.

Оцеплен многоквартирный дом.

На месте работают сотрудники ФСБ и полиции, а также сапёры, медики и спасатели. В одной из квартир могут находиться взрывчатые вещества. Проводится эвакуация жильцов.  Корреспонденты ТРК "ТЕРРА" выясняют подробности. 
15 декабря 2016, 07:36
В Приволжском окружном военном суде стартовал процесс над полковником ГРУ Владимиром Квачковым

В Приволжском окружном военном суде стартовал процесс над полковником ГРУ Владимиром Квачковым

Полковник Владимир Квачков - лидер запрещенной в нашей стране организации "Народное ополчение Минина и Пожарского". Сейчас отбывает в мордовской колонии наказание за подготовку вооруженного мятежа с целью свержения конституционного строя России. В свое время его подозревали в покушении на главу 

14 декабря 2016, 12:53
Студент Тольяттинского госуниверситета собирался в Сирию воевать на стороне террористов

Студент Тольяттинского госуниверситета собирался в Сирию воевать на стороне террористов

Оперативникам управления ФСБ по Самарской области о планах террориста-призывника стало известно в результате проведения предупредительно-профилактических мероприятий.
Вербовщик запрещенной в России международной организации ИГИЛ вышел на 18-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, получающего образование в ТГУ, посредством сети Интернет. Предложил обучение 

25 октября 2016, 01:27
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