В Самарской области осудили студента Тольяттинского госуниверситета за желание присоединиться к запрещенной в России террористической организации Исламское государство.
29-летний Мирзозоды Саидакрам попал в поле зрение сотрудников Федеральной Службы Безопасности после того, как вступил в интернет-сообщество, через которое установил контакт с вербовщиком ИГИЛ. В октябре прошлого года тот купил ему авиабилеты по маршруту Самара - Москва - Стамбул, но оперативники не пустили студента на борт самолета.
Следственный отдел регионального Управления ФСБ возбудил уголовное дело за подготовку к участию в организации, признанной террористической. Решением Приволжского окружного военного суда Мирзозода Салмоншои Саидакрам признан виновным. С учетом полного признания вины и раскаяния, он осужден на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
В целях исключения возможности участия мирных жителей в противоправной деятельности организаций экстремистского характера, сотрудники ФСБ предлагают гражданам, которым стала известна информация о тех, кто готов ко вступлению в ряды террористов, незамедлительно информировать о них правоохранительные органы.
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