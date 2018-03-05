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«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала
Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом …
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1 марта 2018, 04:20
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Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев
В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний …
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1 марта 2018, 02:36
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Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре
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1 марта 2018, 02:11
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Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт
Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также …
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26 февраля 2018, 03:38
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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 …
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21 февраля 2018, 11:39
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70 тысяч рублей заплатит телефонный террорист из Отрадного
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20 февраля 2018, 09:50
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Полиция раскрыла подробности задержания заместителя главы Ленинского района Самары Сергея Завады
ГУ МВД России по Самарской области раскрыло некоторые детали задержания заместителя главы Ленинского района губернской столицы Сергея Завады. 39-летний чиновник оказался в руках правоохранителей в тот момент, когда ему передавали в качестве взятки 50 тысяч рублей.
По версии следствия, ранее подозреваемый …
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6 февраля 2018, 02:38
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В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
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19 января 2018, 05:25
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Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
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4 сентября 2017, 09:04
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Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США
Руководство страны заявило о своих планах принимать участие в бомбардировках боевиков «Исламского государства» в рядах международной коалиции, руководимой Соединенными Штатами. Боевые вылеты истребителей F-16 в рамках соответствующего соглашения возобновятся. В этой связи инициируются необходимые в таких случаях дискуссии в кабинете …
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25 марта 2016, 04:12
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В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие
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22 марта 2016, 02:47
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Поезд-призрак остановили в Бельгии
О не совсем типичном происшествии рассказали сегодня европейские информационные агентства. Неуправляемый железнодорожный состав без машиниста и пассажиров проследовал накануне вечером между двумя бельгийскими населенными пунктами. Согласно приводимой информации, события развивались следующим образом. Поезд без пассажиров ехал по направлению к городу …
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19 февраля 2016, 02:50