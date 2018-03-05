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Материалы по теме:

«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом 
1 марта 2018, 04:20
Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний 

1 марта 2018, 02:36
Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре

Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре

58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования подозревают в получении крупной взятки.
1 марта 2018, 02:11
Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
21 февраля 2018, 11:39
70 тысяч рублей заплатит телефонный террорист из Отрадного

70 тысяч рублей заплатит телефонный террорист из Отрадного

В Отрадном прошел суд над местным жителем. Его обвиняли в телефонном терроризме.

По информации следствия, преступление он совершил 4 октября прошлого года. Мужчина был у себя дома. Он сильно напился, и решил пошутить. Злоумышленник позвонил на «горячую линию» и сообщил о 

20 февраля 2018, 09:50
Полиция раскрыла подробности задержания заместителя главы Ленинского района Самары Сергея Завады

Полиция раскрыла подробности задержания заместителя главы Ленинского района Самары Сергея Завады

ГУ МВД России по Самарской области раскрыло некоторые детали задержания заместителя главы Ленинского района губернской столицы Сергея Завады. 39-летний чиновник оказался в руках правоохранителей в тот момент, когда ему передавали в качестве взятки 50 тысяч рублей.

По версии следствия, ранее подозреваемый 

6 февраля 2018, 02:38
В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде 
19 января 2018, 05:25
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии

Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии

В Бельгии на авиашоу произошла трагедия. Пилот военного вертолета выпал из кабины в процессе показательных выступлений, рассказывает информагентство Belga.
Летчик сорвался с высоты в несколько сотен метров, когда управлял винтокрылой машиной Agusta A-109. Парашюта на нем не было, мужчина погиб. 

4 сентября 2017, 09:04
Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США

Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США

Руководство страны заявило о своих планах принимать участие в бомбардировках боевиков «Исламского государства» в рядах международной коалиции, руководимой Соединенными Штатами. Боевые вылеты истребителей F-16 в рамках соответствующего соглашения возобновятся. В этой связи инициируются необходимые в таких случаях дискуссии в кабинете 
25 марта 2016, 04:12
В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

Сегодня, 22 марта, весь мир был потрясен серией взрывов в Бельгии. Два из них случились в аэропорту Брюсселя. Сообщается, что бомбу привел в действие террорист-смертник.  

Ещё три взрыва прогремело в метро. По последним данным, погибло более 20 человек, 
22 марта 2016, 02:47
Поезд-призрак остановили в Бельгии

Поезд-призрак остановили в Бельгии

О не совсем типичном происшествии рассказали сегодня европейские информационные агентства. Неуправляемый железнодорожный состав без машиниста и пассажиров проследовал накануне вечером между двумя бельгийскими населенными пунктами. Согласно приводимой информации, события развивались следующим образом. Поезд без пассажиров ехал по направлению к городу 
19 февраля 2016, 02:50
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