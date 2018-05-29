В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении ветра и грозе опасно подходить к деревьям, линиям электропередачи, рекламным щитам и подобным конструкциям, лучше спрятаться в помещении. На дорогах нужно быть внимательным. Водители должны соблюдать скоростной режим и дистанцию.
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 30 мая переменная облачность, ночью без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный до 13 метров в секунду, днём местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +7, +12°С, днём +21 +26°С, в Самаре ночью +9, +11°С, днем +24, +26°С», - передает ГУ МЧС России по Самарской области.
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