Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. Похолодание продолжится. Как уже сообщалось, в ночь на субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почты до -3 градусов. Днем 12–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье опять …