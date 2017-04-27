Торговый центр «Караван» в Верховном суде России одержал победу над областным управлением федеральной налоговой службы. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных штрафов и пени. За 2014 год ТЦ было доначислено 2,8 млн руб. налогов., а также 654 тыс. руб. пени и штрафов.
Все дело в том, что торговый центр платил земельные налоги исходя из назначения участка, которое прописано в кадастровых документах. Там декларируется шариковый цех. Напомним, рынок «Караван» построен на месте шарикового цеха завода «Шар». После того как в производственных помещениях разместили торговые ряды, назначение участка осталось прежним. А с ним и земельные налоги, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участка. Сегодня она составляет примерно 61 миллион рублей. Если назначение изменится, оценка вырастет до 248 миллионов. А значит, в 4 раза увеличатся и налоги, которые идут в бюджет городского округа Самара.
В итоге в областном арбитражном суде постановили отменить решение УФНС о доначислении налогов на землю. В свою очередь, фискалы успешно оспорили это решение в 11-м апелляционном суде. Затем Поволжский арбитраж встал уже на сторону ООО «Караван». Однако юристы областной ФНС направили кассационную жалобу на это решение в Верховный суд, который встал на сторону предпринимателей. Теперь, чтобы заставить ТЦ увеличить платежи за землю в городской бюджет, органы исполнительной власти должны сменить правовой статус участка.
Напомним, по неофициальной информации, ТЦ «Караван» контролируют предприниматели Александр Хенкин, Сергей Арсентьев и политик Сергей Ракитин.
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
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