В Самаре торговый комплекс приравняли к заводу В судебном противостоянии управления федеральной налоговой службы и торгового центра «Караван» предприниматели одержали промежуточную победу. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных …