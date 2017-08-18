В Самарской области официально работают около 119 тысяч бизнесменов. Это данные региональной ассоциации предпринимателей. Однако, по оценке представителей сообщества, наметилась тенденция к сокращению их числа и массовому уходу в «тень». Среди главных причин - множество различных налоговых нововведений, в том числе внедрение онлайн-касс.
Кроме того, проверяющие органы усиливают контроль над бизнесом. По данным Ассоциации предпринимателей 63-го региона, в этом году областной Роспотребнадзор и трудовая инспекция почти в 2 раза увеличили число внеплановых проверок. Как часто их проводить, они могут решать сами. Федеральный закон " О защите прав юрлиц" в этом вопросе структуры не ограничивает.
Николай Тарабин, руководитель Ассоциации предпринимателей Самарской области:
- И у нас есть 3 структуры, которые, в принципе, под этот закон не попадают: это у нас прокуратура, налоговая вот инспекция и органы внутренних дел. Могут в любой момент прийти, затребовать документы - это безусловно создает у бизнеса трудности.
Шаги, которые должны ослабить давление проверяющих структур, предпринимают депутаты Госдумы. Разработан законопроект, согласно которому сокращаются сроки камеральных проверок. А это, напомним, пристальное изучение фискалами деклараций и других документов, которые подает налогоплательщик. Вместо 3 месяцев это предлагается делать в течение одного. Тем более что внедряется новая система онлайн-касс. При каких-то нестыковках между проведенными за год операциями и поданной декларацией требование уточнить информацию поступает предпринимателю сразу же. Тем не менее, налоговики считают, что им одного месяца на такую проверку мало. А часто меняющиеся налоговые правила - стресс и для фискалов, и для бизнеса.
Павел Краснощеков, финансовый аналитик:
- Чем проще налоговая политика с точки зрения ставок, тем проще заложить в свои бизнес-модели налоговые отчисления. И если эта налоговая политика не меняется, что очень важно, то, в принципе, можно построить какой-то бизнес на этом. Тогда, как потом, наоборот, меняется, появляется что-то новое, постоянно нужна подстройка, постоянно нужны ресурсы. Тогда сложнее вести бизнес.
Негативно сказаться на малом и среднем бизнесе, по словам самих предпринимателей, может и внедрение онлайн-касс. С 1 июля оборудование должно быть установлено в обязательном порядке у большинства коммерсантов - вплоть до продавцов на рынках. Исключение сделано только для тех, кто платит единый налог на вмененный доход или использует патентную систему. Поблажка действует в течение года.
Глеб Рушковский, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области:
- Для плательщиков вмененки и упрощёнки законом предусмотрены налоговые вычеты в размере 18 тысяч. На 18 тысяч их освободят от уплаты налогов. Это компенсация за установку новой контрольно-кассовой техники.
Впрочем, как стало известно «ТЕРРЕ», предпринимателей без онлайн-касс пока не штрафуют. Только предупреждают. Налоговики входят в положение: устройства дорогие, стоимость одной кассы доходит до 90 тысяч рублей, и пока они в дефиците. Но это послабление временно, говорят фискалы, оно продлится не дольше 3-4 месяцев.