7
28
57
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888   .d8888b.        888   .d8888b.       d8888              .d8888b.  
 888   o   888  d88P  Y88b       888  d88P  Y88b     d8P888             d88P  Y88b 
 888  d8b  888  888    888       888  888    888    d8P 888             888    888 
 888 d888b 888  Y88b. d888   .d88888  888          d8P  888    .d88888  888        
 888d88888b888   "Y888P888  d88" 888  888  88888  d88   888   d88" 888  888        
 88888P Y88888         888  888  888  888    888  8888888888  888  888  888    888 
 8888P   Y8888  Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b  d88P        888   Y88b 888  Y88b  d88P 
 888P     Y888   "Y8888P"    "Y88888   "Y8888P88        888    "Y88888   "Y8888P"  
                                                                   888             
                                                                   888             
                                                                   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На самарских коллекторов написали пятьсот жалоб

На самарских коллекторов написали пятьсот жалоб

С начала года в 63-м регионе в государственный реестр внесено 4 компании, которые имеют право взыскивать просроченную задолженность. Еще десять федеральных коллекторских агентств открыли в Самарской области свои филиалы. Об этом в ходе пресс-конференции заявила Оксана Козлова - начальник отдела по 

18 августа 2017, 03:50
В воскресенье в Самаре перекроют несколько улиц

В воскресенье в Самаре перекроют несколько улиц

20 августа в столице Самарской губернии состоится открытый легкоатлетический марафон на Кубок главы Самары, в котором примут участие около 2000 любителей бега.
18 августа 2017, 10:43
Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает, что с 18 по 24 августа 2017 г. по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Нефтегорском, Сергиевском и Пестравском районах.
В Безенчукском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, 

18 августа 2017, 09:12
В блогах: Хорошие новости

В блогах: Хорошие новости

Блогер Андрей Ишмуратов рассказал, что в Самаре снесли несанкционированные киоски на пересечении Мичурина и Полевой. "Разумеется, все эти сараи из сайдинга надо сносить напрочь. Моя позиция тут очень простая. То, что стоит без правоустанавливающих документов, следует ломать. Но также нужно сносить 

17 августа 2017, 08:39
Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить

Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэкономразвития, ведомство предложило не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушения. Вместо этого станут выносить предупреждение.
Специалисты министерства поясняют: данную норму будут применять лишь к тем структурам, нарушения которых не нанесли вреда. В 

17 августа 2017, 10:13
Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Самарские чиновники продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями. Ранее этот бизнес считался одним из самых прибыльных, поскольку его никто не контролировал.

Рекламные щиты устанавливались хаотично - определить, кому они принадлежат и кто именно от них получает прибыль, было не так-то просто. 

26 июля 2017, 03:01
Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Напомним, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС 

13 июля 2017, 05:36

"Виртуальные" самарские предприниматели задолжали в бюджет 5 миллиардов рублей

В Самарской губернии практически треть компаний малого бизнеса существует только на бумаге. Как рассказал в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы по Самарской области, примерно 40 тысяч индивидуальных предпринимателей региона 

21 июня 2017, 06:57
ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграло судебный спор  на 23 миллиона рублей областной налоговой службе. В Поволжском арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победы, которые УФНС одержало в областном арбитраже, а затем в 11-м апелляционном арбитражном суде в январе этого года. Напомним, 

5 июня 2017, 06:03
В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для состоятельных граждан и частных инвесторов. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного при российском президенте по защите прав предпринимателей.
По словам автора инициативы, целесообразно появление особого налогового режима, 

24 мая 2017, 05:28
ТЦ «Караван» выиграл более 3 миллионов рублей, потому что он завод

ТЦ «Караван» выиграл более 3 миллионов рублей, потому что он завод

Торговый центр «Караван» в Верховном суде России одержал победу над областным управлением федеральной налоговой службы. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных 

27 апреля 2017, 03:17
Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

"ТЕРРА" продолжает следить за скандалом, связанным с принятием закона о переводе бизнеса на онлайн-кассы. Напомним, уже с 1 июля предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую 

21 апреля 2017, 07:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна