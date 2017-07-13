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Бункер S

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Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей

Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей

У тольяттинской компании не получается отсудить у интернет-холдинга «Рамблер» около 1 миллиона рублей. Организация «Профессиональные системы «Курара» потребовала в суде компенсацию за 13 фотографий, размещенных в сервисе «Рамблер. Новости». Тольяттинцы потребовали от поисковика 854 000 рублей. История продолжается с прошлого лета. 
13 июля 2017, 01:16
Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах 
13 июля 2017, 10:26
Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене 

12 июля 2017, 05:20
Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод 

12 июля 2017, 09:16

"Виртуальные" самарские предприниматели задолжали в бюджет 5 миллиардов рублей

В Самарской губернии практически треть компаний малого бизнеса существует только на бумаге. Как рассказал в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы по Самарской области, примерно 40 тысяч индивидуальных предпринимателей региона 

21 июня 2017, 06:57
ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграло судебный спор  на 23 миллиона рублей областной налоговой службе. В Поволжском арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победы, которые УФНС одержало в областном арбитраже, а затем в 11-м апелляционном арбитражном суде в январе этого года. Напомним, 

5 июня 2017, 06:03
ТЦ «Караван» выиграл более 3 миллионов рублей, потому что он завод

ТЦ «Караван» выиграл более 3 миллионов рублей, потому что он завод

Торговый центр «Караван» в Верховном суде России одержал победу над областным управлением федеральной налоговой службы. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных 

27 апреля 2017, 03:17
Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Продолжается судебный спор ПАО «Самарский завод «Электрощит» и областной налоговой службы. Поволжский арбитражный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу ПАО  «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» на решение, вынесенное 11 апелляционным арбитражным судом 12 января 2017 года. Напомню, ПАО  «Самарский завод «Электрощит» 

17 апреля 2017, 04:29
«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала вторую победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение арбитражного суда Самарской области. Предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС о 

6 апреля 2017, 04:33
«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.

Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о 

16 марта 2017, 11:51
УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража. Как уже сообщала "ТЕРРА", предприниматели просили признать недействительным решение ФНС о привлечении их к ответственности 

30 января 2017, 04:53
ООО «Самара-Авто» начало судебный спор с налоговой службой

ООО «Самара-Авто» начало судебный спор с налоговой службой

Компания «Самара-Авто» начала судебный спор с Инспекцией федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели просят арбитражный суд Самарской области признать недействительным решение о привлечении их к ответственности за совершение налогового правонарушения. Какую именно сумму пеней и штрафов автодилер, по мнению 

9 декабря 2016, 04:31
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