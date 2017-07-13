ТЦ «Караван» выиграл более 3 миллионов рублей, потому что он завод Торговый центр «Караван» в Верховном суде России одержал победу над областным управлением федеральной налоговой службы. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных …