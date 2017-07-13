Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Напомним, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 23 мая 2016 года. По мнению налоговиков, ООО «Самара-Авто» должно было уплатить в бюджет 18 миллионов 481 тысячу рублей налогов, пеней, штрафов. В том числе налог на прибыль в сумме более 13,5 миллиона, плюс пени по налогу на прибыль в 4,5 миллиона, 202 тысячи рублей НДС и 40-тысячный штраф по этому же налогу. Причиной спора стали более 63 миллионов рублей, полученные в 2012 году компанией «Самара-Авто» от ООО «СпецМонтаж», ООО «Меркурий» и ООО «Вилион» и проведенные по документам в качестве оплаты за автомобили, реализованные физическим лицам. Фискалы посчитали, что граждане за машины рассчитались самостоятельно, поэтому переквалифицировали средства как безвозмездно полученные. И доначислили на них налоги. В ходе судебного заседания автоторговцы согласились заплатить только НДС и пени. Областной арбитраж встал на их сторону и признал недействительным доначисление по самому большому налогу - на прибыль, а также пени, которые в сумме превышали 18 миллионов. Затем это решение устояло в апелляционной инстанции. Поволжский арбитраж тоже оставил решение без изменений. Напомним, компания «Самара-Авто» является дилером брендов "Лада", "Шкода" и "Мазда".
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