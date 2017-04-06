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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

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К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по обязательным платежам во все уровни бюджетов и государственные внебюджетные фонды составила почти 24  миллиарда рублей. Таковы данные губернских налоговиков. В эту цифру входит и задолженность по налогам и сборам 16 миллиардов 

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ООО «Самара-Авто» начало судебный спор с налоговой службой

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Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале торговая компания просила служителей Фемиды признать недействительными решения УФНС о доначислении 
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19 августа 2016, 02:59
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