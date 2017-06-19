Общий объем инвестиций в проект госкорпорации "Росатом" по сооружению ветропарков в Российской Федерации составит 2 млрд евро. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на руководство АО "ОТЭК" (входит в Росатом).
Как отмечается, проекты по ветроэнергетике "Росатом" считает одной из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) суммарной мощностью 610 МВт. В июне 2017-го Росатом по результатам конкурса инвестпроектов получил право возвести еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в разных регионах.
Сначала появится ВЭС в Адыгее. Она будет включать 60 ветроэлектрических установок (ВЭУ) общей мощностью до 150 МВт.
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