На территории Самарской области может появиться могильник радиоактивных отходов. Лот на создание в 63-м регионе центра по переработке отработавшего ядерного топлива был опубликован на сайте госзакупок и через несколько часов был снят с портала с формулировкой «для уточнения техпараметров конкурса». …