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Внимание, предупреждение МЧС!
МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с 19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.
«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает …
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4 августа 2017, 02:49
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Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды
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23 июля 2017, 04:44
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Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом
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21 июля 2017, 12:37
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Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят
Жителям Самарской области, чьи дома были повреждены в результате урагана 1 июня, получат единовременные социальные выплаты. Соответствующее постановление, подписанное вице-губернатором Александром Нефедовым, опубликовано на сайте областного правительства. Всего на эти цели направят более 430 тысяч рублей. Размер выплат – от …
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7 июля 2017, 03:19
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Волгу закрыли
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6 июля 2017, 02:27
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В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
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6 июля 2017, 11:23
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В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды
Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.
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26 июня 2017, 09:11
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Деньги из воздуха: В строительство ветропарков в России инвестируют два миллиарда евро
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19 июня 2017, 05:29
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В Самаре осудили наркокурьера из Нижегородской области
Кошкинский районный суд Самарской области вынес приговор 50-летнему Бахтиеру Махмадбекову. Прошлым летом жителя Нижегородской области задержали сотрудники самарского управления ФСБ. Его машину остановили на 115 километре трассы Самара – Димитровград. У мужчины изъяли более шести килограммов героина. Возбудили уголовное дело …
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24 февраля 2016, 03:44
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В Самарской области годовалого ребенка убило телевизором
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26 ноября 2015, 12:05
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В Самарской области бешеная кошка покусала двух человек
Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о случае нападения домашнего животного, зараженного бешенством, на людей. Инцидент произошел в Кошкинском районе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», опасное заболевание выявили у кошки в селе Большая Константиновка.
Питомец укусил свою хозяйку …
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15 октября 2015, 11:46
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В Кошкинском районе введут карантин из-за бешеной кошки
В Самарской области выявили новый очаг бешенства. Об этом сообщили специалисты регионального управления Россельхознадзора. В ведомство поступил срочный отчет из областного ГБУ «Самарское ветеринарное объединение».
Согласно полученной информации, в селе Большая Константиновка Кошкинского района бешенством заболела кошка. В связи …
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14 октября 2015, 04:42
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После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность
Протечки неизбежны. Самарские коммунальщики рапортуют: резкие температурные перепады минувшей зимы привели в негодность как минимум каждую десятую крышу жилых домов. Инженеры зафиксировали в несколько раз больше повреждений, чем обычно. При этом в некоторых городских районах остаются нечищеными кровли более половины …
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4 марта 2014, 05:06