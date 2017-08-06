В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов В четверг, 6 июля, в Самарской области начали устранять последствия вчерашнего урагана. В Самаре зафиксировано около 60 случаев падения деревьев. Есть сообщения о снесенных остановочных павильонах и рекламных щитах. По данным МЧС, в городе повреждено не менее семи автомобилей и …