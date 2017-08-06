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Материалы по теме:

Внимание, предупреждение МЧС!

Внимание, предупреждение МЧС!

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с  19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает 

4 августа 2017, 02:49
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
21 июля 2017, 12:37
Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

Жителям Самарской области, чьи дома были повреждены в результате урагана 1 июня, получат единовременные социальные выплаты. Соответствующее постановление, подписанное вице-губернатором Александром Нефедовым, опубликовано на сайте областного правительства. Всего на эти цели направят более 430 тысяч рублей. Размер выплат – от 
7 июля 2017, 03:19
Волгу закрыли

Волгу закрыли

На Самарском речном вокзале отменили все рейсы по Волге. В справочной сообщили, что пассажирские перевозки были прекращены из-за неблагоприятных погодных условий вечером в среду, 5 июля. О том, когда пассажирские суда снова начнут ходить по реке пока не известно. Все 
6 июля 2017, 02:27
В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В четверг, 6 июля, в Самарской области начали устранять последствия вчерашнего урагана. В Самаре зафиксировано около 60 случаев падения деревьев. Есть сообщения о снесенных остановочных павильонах и рекламных щитах. По данным МЧС, в городе повреждено не менее семи автомобилей и 
6 июля 2017, 11:23
В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.
Когда Хартиган рассказывал зрителям об ухудшающейся погоде, его неожиданно отнесло на несколько метров очередным порывом 

26 июня 2017, 09:11
Деньги из воздуха: В строительство ветропарков в России инвестируют два миллиарда евро

Деньги из воздуха: В строительство ветропарков в России инвестируют два миллиарда евро

Общий объем инвестиций в проект госкорпорации "Росатом" по сооружению ветропарков в Российской Федерации составит 2 млрд евро. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на руководство АО "ОТЭК" (входит в Росатом).
Как отмечается, проекты по ветроэнергетике "Росатом" считает одной из 

19 июня 2017, 05:29
В Самаре осудили наркокурьера из Нижегородской области

В Самаре осудили наркокурьера из Нижегородской области

Кошкинский районный суд Самарской области вынес приговор 50-летнему Бахтиеру Махмадбекову. Прошлым летом жителя Нижегородской области задержали сотрудники самарского управления ФСБ. Его машину остановили на 115 километре трассы Самара – Димитровград. У мужчины изъяли более шести килограммов героина. Возбудили уголовное дело 
24 февраля 2016, 03:44
В Самарской области годовалого ребенка убило телевизором

В Самарской области годовалого ребенка убило телевизором

В среду, 25 ноября, в Кошкинской районной больнице умерла девочка 2014 года рождения. Следователи начали проверку.

Ребенок был госпитализирован в медучреждение с тяжелыми травмами. По предварительной информации, на девочку упал телевизор. По данным следователей, малышка играла с котенком в 
26 ноября 2015, 12:05
В Самарской области бешеная кошка покусала двух человек

В Самарской области бешеная кошка покусала двух человек

Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о случае нападения домашнего животного, зараженного бешенством, на людей. Инцидент произошел в Кошкинском районе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», опасное заболевание выявили у кошки в селе Большая Константиновка.

Питомец укусил свою хозяйку 
15 октября 2015, 11:46
В Кошкинском районе введут карантин из-за бешеной кошки

В Кошкинском районе введут карантин из-за бешеной кошки

В Самарской области выявили новый очаг бешенства. Об этом сообщили специалисты регионального управления Россельхознадзора. В ведомство поступил срочный отчет из областного ГБУ «Самарское ветеринарное объединение».

Согласно полученной информации, в селе Большая Константиновка Кошкинского района бешенством заболела кошка. В связи 
14 октября 2015, 04:42
После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность

После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность

Протечки неизбежны. Самарские коммунальщики рапортуют: резкие температурные перепады минувшей зимы привели в негодность как минимум каждую десятую крышу жилых домов. Инженеры зафиксировали в несколько раз больше повреждений, чем обычно. При этом в некоторых городских районах остаются нечищеными кровли более половины 

4 марта 2014, 05:06
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