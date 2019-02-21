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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В четверг днем, 21 февраля, на проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Челюскинцев произошла авария. Под трамвай, следовавший по направлению «из города», попал пешеход, пересекавший дорогу. Как рассказали в соцсетях очевидцы, пострадавший остался в живых. После столкновения на этом участке 
21 февраля 2019, 04:22
Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

С четверга, 21 февраля, изменилось расписание судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров из Самары в Рождествено и обратно. А именно, добавился вечерний рейс.  Из областной столицы судно будет отправляться в 19:00, а в обратном направлении - в 19:15.
 
- Стоимость 
21 февраля 2019, 03:04
Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на 
20 февраля 2019, 06:06
В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с

В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с

Жителей Самарской области предупреждают об усилении ветра. По данным Приволжского УГМС, с вечера среды, 20 февраля, до 19:00 21 февраля местами прогнозируются порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха по области упадет до -5, -10 градусов, днем столбик термометра 
20 февраля 2019, 03:16
Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели

Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели

В среду, 20 февраля, в Самарской области погоду вместо уходящего циклона будет формировать гребень Азорского антициклона. Ветер ослабеет, небольшой снег ожидается только местами. Во второй половине недели на север Европейской части России выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду 
20 февраля 2019, 08:55
С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

Ночь на вторник, 19 февраля, была у сотрудников ГУ МЧС сложной и бессонной: в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, поступило более 6000 звонков. В Волжском, Приволжском, Сызранском районах дул сильный ветер со скоростью 24 м/с. Кроме того, была метель, 
19 февраля 2019, 02:43
Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с 
19 февраля 2019, 09:10
«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности» из-за усиления ветра до 20 м/c и снега. В связи с введением «Оранжевого уровня опасности» ГУ МЧС России по Самарской области и подчиненные подразделения переведены в режим «Повышенной готовности». В целях безопасности было 
19 февраля 2019, 08:01
Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше 
18 февраля 2019, 11:56
Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Снежная погода все никак не уйдет с территории Самарской области. О грядущем ухудшении метеоусловий предупреждает региональное управление МЧС России. По информации ведомства, c 19.00 17 февраля до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов 

17 февраля 2019, 06:13
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Уже завтра, по прогнозу синоптиков, на Самарскую область обрушится очередной снегопад. Причем c перерывами продлиться он может до конца следующей недели. На дорогах будут сильные заносы. Тревожные службы уже начали готовиться к предотвращению возможных ЧП. В ближайшие сутки на улице 
11 января 2019, 08:55
В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

Жителей Самарской области просят быть особенно осторожными в ближайшие два дня. С 19:00 вторника, 23 октября, до вечера среды в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он 
23 октября 2018, 03:12
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