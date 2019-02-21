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В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
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21 февраля 2019, 04:22
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Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»
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21 февраля 2019, 03:04
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Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины
В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на …
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20 февраля 2019, 06:06
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В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с
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20 февраля 2019, 03:16
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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели
В среду, 20 февраля, в Самарской области погоду вместо уходящего циклона будет формировать гребень Азорского антициклона. Ветер ослабеет, небольшой снег ожидается только местами. Во второй половине недели на север Европейской части России выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду …
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20 февраля 2019, 08:55
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с
Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с …
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19 февраля 2019, 09:10
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«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»
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19 февраля 2019, 08:01
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Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4
Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше …
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18 февраля 2019, 11:56
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Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область
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17 февраля 2019, 06:13
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Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели
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14 февраля 2019, 10:14
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Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре
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14 февраля 2019, 08:37
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели
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11 января 2019, 08:55
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В Самарской области с вечера вторника усилится ветер
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23 октября 2018, 03:12
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