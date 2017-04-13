Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
Самым надежным брендом признали Volvo. Далее расположились Mercedes, BMW и Porsche.
Кроме того, специалисты положительно отозвались об Audi и Toyota. Кстати, из всех моделей Volvo наибобее безопасной для российских дорог специалисты считают XC60, имеющую ассистента автоматического предупреждения столкновений.
|
20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0
|
13 апреля 2017, 12:03
|
В блогах: «Опасно: дикие бригады»
Блогер fydora поведала про "опасный капремонт в Самаре дома на углу Венцека и Молодогвардейской". "Речь не о качестве, а о технике безопасности. Понятно, что никого это не интересует, пока не произойдёт несчастный случай. Подрядчику интересно только получение прибыли, поэтому …
|
13 апреля 2017, 09:46
|
Минивэн Chrysler Pacifica приедет в Россию в конце 2017 года
|
12 апреля 2017, 05:25
|
Не все дачники смогут проехать на свои участки
|
12 апреля 2017, 02:38
|
Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе
|
12 апреля 2017, 09:08
|
Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области
Всего планируется оформить ОСАГО для 1197 единиц транспорта. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.
|
11 апреля 2017, 11:33
|
Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России
Согласно последним оценкам аналитиков, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке. Это было установлено по результатам первого весеннего месяца, заявили в Ассоциации Европейского Бизнеса.
|
11 апреля 2017, 11:22
|
Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России
|
10 апреля 2017, 09:58
|
150 самарских дорог обновят к ЧМ-2018 в этом году
Реконструкция транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу будет завершена к декабрю 2017 года. Об этом заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на итоговой расширенной коллегии министерства транспорта страны. Было отмечено, что часть важных объектов в эксплуатацию уже введена, например, …
|
7 апреля 2017, 06:22
|
Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре
Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь …
|
7 апреля 2017, 05:04
|
Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России
Эксперты представили рейтинг наиболее популярных в РФ кроссоверов. На первом месте списка расположилась Hyundai Creta с ценой порядка одного миллиона рублей.
|
6 апреля 2017, 11:16
|
Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов авторынка России
Отечественные информагентства приводят сегодня составленный «Автостатом» рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей с кузовом универсал на российском рынке. На первом месте списка располагается модель LADA Largus. За период января – февраля было реализовано 3,5 тысячи экземпляров этого авто, что меньше аналогичного …
|
5 апреля 2017, 05:21
|
Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России
Российские эксперты составили рейтинг представленных на отечественном рынке кроссоверов с пробегом. Они определили лучшие автомобили этой категории по соотношению цена-качество.
|
3 апреля 2017, 01:34
|
В Самаре на два месяца усилят меры безопасности
|
17 января 2017, 03:12
|
Для безопасности дорог будет разработана государственная программа
|
19 октября 2016, 01:20
|
Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность
Группа специалистов прибудет в Каир вечером сегодня, 6 сентября, чтобы дать свою оценку соблюдению требований безопасности в египетских аэропортах. В делегацию входят эксперты по авиабезопасности, а также представители Ространснадзора и Минтранса.
|
6 сентября 2016, 04:52