Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность Группа специалистов прибудет в Каир вечером сегодня, 6 сентября, чтобы дать свою оценку соблюдению требований безопасности в египетских аэропортах. В делегацию входят эксперты по авиабезопасности, а также представители Ространснадзора и Минтранса.

Сведения об этом распространили отечественные информагентства. Группа пробудет в …