Российские эксперты компании "Автостат Инфо" проанализировали сведения по реализации транспортных средств с пробегом за период с января по май 2017 года. В итоге был составлен рейтинг наиболее востребованных марок на вторичном рынке.
Лидером на рынке подержанных машин остается LADA. Этих автомобилей было продано 563 078 единиц, что на 7,5% меньше аналогичного прошлогоднего периода.
«Серебро» в этом перечне у Toyota с показателем 228 666 штук (-7,6%). Замыкают тройку лидеров автомобили Nissan (108 598 экземпляров).
Ford и Chevrolet расположились в пятерке с показателями 79 020 и 78 364 соответственно. В топ-10 также попали: Volkswagen, KIA, Hyundai, Renault и Mitsubishi.
|
Эксперты назвали лучшие автомобили 2017 года
Эксперты авторитетного английского издания Autocar составили рейтинг лучших моделей 2017 года, продемонстрировавших самые впечатляющие динамические показатели. При этом в ТОП-5 попали не только совершенно новые автомобили, но и рестайлинговые.
|
10 июля 2017, 02:02
|
Составлен топ-8 кроссоверов в России стоимостью до миллиона рублей
|
3 июля 2017, 05:17
|
Автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых моделей 2017 года
|
29 июня 2017, 03:22
|
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей
|
5 июня 2017, 09:18
|
Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Эксперты "Автостата" представили рейтинг самых продаваемых иномарок с пробегом по результатам первого квартала этого года. На первом месте в этом списке, согласно статистическим данным, расположился Ford Focus с показателем 28,1 тысячи экземпляров, что на 5% превышает аналогичный прошлогодний результат.
|
10 мая 2017, 01:27
|
В России предложили запретить прямую продажу автомобилей из рук в руки
Реализация транспортных средств с пробегом в частном порядке может оказаться в России под запретом. С таким предложением к Минпромторгу обратилась ассоциация «Российские автомобильные дороги».
|
20 марта 2017, 04:57
|
Toyota Corolla стала в России самым популярным авто с пробегом
|
6 марта 2017, 08:48
|
Назван топ-5 российских регионов по продажам автомобилей с пробегом
|
1 февраля 2017, 09:33