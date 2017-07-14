Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей Автомобильные эксперты составили ТОП-3 кроссоверов в РФ ценой до 800 тыс. рублей. Первое место в списке принадлежит Renault Duster. Стоимость этого транспортного средства находится в диапазоне от 640 тыс. рублей (за базовую версию) до 780 тысяч (за вариант Expression). В …