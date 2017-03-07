Специалисты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) при участии «открытого правительства», Ассоциации интернета вещей и экспертов минсельхоза представили «дорожную карту» по использованию в российском сельском хозяйстве Интернета вещей, беспилотников, а также собственных радиочастот. Сейчас документ находится на согласовании в минпромторге.
Согласно «дорожной карте», к 2019 году сегмент отечественных компаний, использующих интернет вещей в АПК, дойдет до 30% (сейчас эта цифра ниже 0,05%). Вместе с тем, в ближайшее время появятся основы госрегулирования сферы беспилотных аппаратов для нужд фермеров.
Далее, рассказывают сегодня российские СМИ, будет разработан план по предоставлению беспилотникам радиочастот для обмена информацией с инфраструктурой фермерского хозяйства. Предприятиям АПК дадут упрощенный доступ к картографическим и метеорологическим данным.
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