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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Минтранс создает единую систему контроля над беспилотниками в РФ

Минтранс создает единую систему контроля над беспилотниками в РФ

Министерство транспорта собирается к 2025 году создать единую систему контроля за беспилотниками в Российской Федерации. Непосредственные предложения Минтранс разработал вместе с подведомственным ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».
По словам специалистов, в воздушном пространстве не может быть двух разных провайдеров, ответственных за полеты пилотируемых 

17 февраля 2017, 01:36
Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Сотрудники компании Microsoft в результате исследований установили, что большинство россиян (75%) сталкивались с рисками угроз и оскорблений в Сети. Об этом шла речь на ежегодной презентации в Cyber Security Forum 2017.
В исследованиях были задействованы взрослые респонденты от 18 до 

7 февраля 2017, 02:13
По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
7 февраля 2017, 02:02
В селах России до 2018 года должен появиться высокоскоростной интернет

В селах России до 2018 года должен появиться высокоскоростной интернет

В селах России с населением не меньше 500 человек высокоскоростной интернет должен появиться до 2018 года

 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей России" Владимир Гутенев провел личный 

2 февраля 2017, 10:01
В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция  «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
Организаторы «Киберпонедельника» разместили на своем веб-ресурсе порядка 130 интернет-магазинов. Они прогнозируют привлечение не менее 2 млн. покупателей. Представитель Ассоциации 

30 января 2017, 10:01
С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская 

19 декабря 2016, 12:26
В России разработали систему подводной навигации‍

В России разработали систему подводной навигации‍

Петербургская компания «Океанприбор» разработала уникальное устройство «Позиционер» для навигации и связи в подводных глубинах. Система, которую уже называют подводным ГЛОНАСС, будет развернута на дне российского арктического шельфа близ газодобывающей платформы «Приразломная». 

«Позиционер» может совершенно автономно функционировать на глубине в несколько километров. Система даст возможность 

8 декабря 2016, 11:12
В 2017 году в России появятся беспилотные грузовики

В 2017 году в России появятся беспилотные грузовики

Первые беспилотные грузовики появятся на дорогах Москвы и других городов России летом 2017 года. Грузовой оператор Traft объявил конкурс на закупку программного обеспечения для оснащения своих транспортных средств. Поставщик будет определен в начале марта. 

В планах Traft установить беспилотное ПО сначала на 

2 декабря 2016, 09:55
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