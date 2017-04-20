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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей

В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей

Российские специалисты приступили к созданию дрона для спасения людей. Об этом представителям отечественных СМИ рассказал главный конструктор тяжелого беспилотника Александр Бегак.
По сведениям "РИА Новости", уже завершены первые испытания образца. В качестве разработчиков аппарата называются участники группы НПО «Авиационно-космические технологии» 

10 апреля 2017, 03:26
В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников службы доставки

В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников службы доставки

На юго-западе КНР появятся 150 аэропортов для беспилотников, которые применяют для транспортировки грузов логистических компаний. В провинции Шэньси соорудят авиабазу для дронов, которые получат возможность перемещать груз на расстояние до 300 километров.
В феврале этого года появилась информация, что китайская 

7 апреля 2017, 03:14
Росгвардия получит беспилотники для наблюдения за массовыми акциями

Росгвардия получит беспилотники для наблюдения за массовыми акциями

В Росгвардии собираются контролировать массовые акции с помощью беспилотников. Об этом заявил заместитель главнокомандующего войсками Олег Борукаев, информирует РИА «Новости» со ссылкой на «НТВ».
По словам генерала, сейчас «развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг 

28 марта 2017, 09:41
Интернет вещей и беспилотники «запустят» в российские поля

Интернет вещей и беспилотники «запустят» в российские поля

Специалисты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) при участии «открытого правительства», Ассоциации интернета вещей и экспертов минсельхоза представили «дорожную карту» по использованию в российском сельском хозяйстве Интернета вещей, беспилотников, а также собственных радиочастот. Сейчас документ находится на согласовании в минпромторге.
Согласно «дорожной 

7 марта 2017, 08:58
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