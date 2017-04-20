В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников службы доставки На юго-западе КНР появятся 150 аэропортов для беспилотников, которые применяют для транспортировки грузов логистических компаний. В провинции Шэньси соорудят авиабазу для дронов, которые получат возможность перемещать груз на расстояние до 300 километров.

В феврале этого года появилась информация, что китайская …