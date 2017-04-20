В РФ специалисты корпорации Cognitive Technologies создали технологию беспилотного управления комбайнами. Сельскохозяйственный транспорт оснастят «зрением» с искусственным интеллектом.
Технология основывается на нейронных сетях. Техника получит особые видеокамеры и будет на нейронном уровне определять главные цели работы.
Будут различимы несколько основных объектов: нескошенная площадь поля, обработанная часть, скошенная и т.д.. На данный момент технология прошла лабораторные испытания. Впереди – тестирование в полевых условиях. Роль человека все-таки предусмотрена, он будет задействован в качестве контролера.
|
В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей
Российские специалисты приступили к созданию дрона для спасения людей. Об этом представителям отечественных СМИ рассказал главный конструктор тяжелого беспилотника Александр Бегак.
|
10 апреля 2017, 03:26
|
В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников службы доставки
На юго-западе КНР появятся 150 аэропортов для беспилотников, которые применяют для транспортировки грузов логистических компаний. В провинции Шэньси соорудят авиабазу для дронов, которые получат возможность перемещать груз на расстояние до 300 километров.
|
7 апреля 2017, 03:14
|
Росгвардия получит беспилотники для наблюдения за массовыми акциями
В Росгвардии собираются контролировать массовые акции с помощью беспилотников. Об этом заявил заместитель главнокомандующего войсками Олег Борукаев, информирует РИА «Новости» со ссылкой на «НТВ».
|
28 марта 2017, 09:41
|
Интернет вещей и беспилотники «запустят» в российские поля
Специалисты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) при участии «открытого правительства», Ассоциации интернета вещей и экспертов минсельхоза представили «дорожную карту» по использованию в российском сельском хозяйстве Интернета вещей, беспилотников, а также собственных радиочастот. Сейчас документ находится на согласовании в минпромторге.
|
7 марта 2017, 08:58