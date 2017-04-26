25 апреля по всей стране закрылись пункты коллективного доступа в Интернет на «Почте России». Госкомпания не смогла продлить контракт с «Ростелекомом» из-за отсутствия финансирования.
Всего по России насчитывается 15 тысяч таких точек. Около 200 из них - в Самарской области. Руководство «Почты России» надеется, что финансирование будет возобновлено и пункты коллективного доступа заработают там, где нет спутникового интернета и оптики.
Отметим, что по итогам 2016 года чистая прибыль «Почты» превысила 1,7 млрд рублей, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем году.
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