Сегодня отмечается День рождения Рунета Сегодня знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета. Домен ".Ru" был зарегистрирован и внесен в международную базу данных ровно 23 года назад. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным во Всемирной паутине. И вот спустя …