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Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей
У тольяттинской компании не получается отсудить у интернет-холдинга «Рамблер» около 1 миллиона рублей. Организация «Профессиональные системы «Курара» потребовала в суде компенсацию за 13 фотографий, размещенных в сервисе «Рамблер. Новости». Тольяттинцы потребовали от поисковика 854 000 рублей. История продолжается с прошлого лета. …
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13 июля 2017, 01:16
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Самарская область вошла в топ самых бунтарских регионов России
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13 июля 2017, 07:18
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Составлен топ популярности самарских вузов
Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский …
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10 июля 2017, 07:09
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Сколько денег унесет онлайн?
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4 июля 2017, 12:38
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Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?
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28 июня 2017, 01:52
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Все дело в IQ: Ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы
Способность тех или иных людей испытывать состояние счастья находится в прямой зависимости от уровня их интеллекта. Такое умозаключение сделали специалисты Лондонского университетского колледжа в результате продолжительных исследований.
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2 июня 2017, 09:17
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Самарские чиновники не умеют тратить деньги?
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30 мая 2017, 05:57
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Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей
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30 мая 2017, 05:02
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Трое самарцев передали свои сердца другим людям
Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и …
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29 мая 2017, 04:03
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ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло максимума за четверть века
Проведенный сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос выявил, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла 85%. По словам социологов, этот показатель считается максимальным за все время аналогичных исследований с 1990 года, информирует РИА «Новости».
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26 апреля 2017, 11:16
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Российские ученые узнали, в чем причина дефицита счастья
Специалисты Томского Политехнического Университета выдвинули гипотезу, что нехватка счастья вызвана дисбалансом двух базовых типов эмоционального поведения человека. Чтобы чувствовать себя вполне счастливым, по мнению специалистов, нужно найти гармонию во взаимодействии поисково-вознаграждающей и стресс-избегающей поведенческими моделями.
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20 марта 2017, 05:33
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Ученые рассказали, сколько денег человеку нужно для счастья
Ученые из Соединенных Штатов установили, при каком уровне дохода среднестатистический гражданин их страны может считать себя счастливым. Соответствующее исследование с участием большого числа респондентов велось на протяжении 60 лет.
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13 марта 2017, 01:06