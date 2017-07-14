Сколько денег унесет онлайн? С 1 июля в России вступили в силу сразу несколько новшеств. Одно из них заключается в том, что большинство компаний обязано установить в своих торговых точках кассы, подключенные к сети Интернет и моментально передающие информацию о покупках в налоговые органы. …