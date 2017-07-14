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«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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13 июля 2017, 01:16
Самарская область вошла в топ самых бунтарских регионов России

Самарская область вошла в топ самых бунтарских регионов России

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Составлен топ популярности самарских вузов

Составлен топ популярности самарских вузов

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Сколько денег унесет онлайн?

Сколько денег унесет онлайн?

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Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?

Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?

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28 июня 2017, 01:52
Все дело в IQ: Ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы

Все дело в IQ: Ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы

Способность тех или иных людей испытывать состояние счастья находится в прямой зависимости от уровня их интеллекта. Такое умозаключение сделали специалисты Лондонского университетского колледжа в результате продолжительных исследований.
Эксперты проанализировали психологическое состояние и умственные способности 6000 работников известных компаний и установили, 

2 июня 2017, 09:17
Самарские чиновники не умеют тратить деньги?

Самарские чиновники не умеют тратить деньги?

Чиновники областного правительства не смогли потратить деньги вовремя, выяснили сегодня общественные эксперты во время публичных слушаний по отчету об исполнении регионального бюджета за 2016 год. Так, по итогам года в 63-м регионе доходы в областную казну поступили на 100,2% от 

30 мая 2017, 05:57
Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей

Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей

За последние 5 лет госдолг Самарской области увеличился почти вдвое до 66 с половиной миллиардов рублей. Для погашения своих финансовых обязательств правительство намерено выпустить очередную партию облигаций на 10 миллиардов рублей. Каждая бумага будет стоить тысячу рублей. Купить их можно 

30 мая 2017, 05:02
Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и 

29 мая 2017, 04:03
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло максимума за четверть века

ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло максимума за четверть века

Проведенный сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос выявил, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла 85%. По словам социологов, этот показатель считается максимальным за все время аналогичных исследований с 1990 года, информирует РИА «Новости».
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Российские ученые узнали, в чем причина дефицита счастья

Российские ученые узнали, в чем причина дефицита счастья

Специалисты Томского Политехнического Университета выдвинули гипотезу, что нехватка счастья вызвана дисбалансом двух базовых типов эмоционального поведения человека.  Чтобы чувствовать себя вполне счастливым, по мнению специалистов, нужно найти гармонию во взаимодействии поисково-вознаграждающей и стресс-избегающей поведенческими моделями.
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20 марта 2017, 05:33
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Ученые рассказали, сколько денег человеку нужно для счастья

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В 1957 году эксперты опросили жителей разных штатов. Оказалось, что лишь 

13 марта 2017, 01:06
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