Самарская область по итогам первого полугодия 2017 года попала в число 6 российских регионов, где отмечена самая высокая протестная активность, говорится в отчете Центра экономических и политических реформ. По данным экспертов, всего за 6 месяцев в стране зафиксировали 662 акции, большая часть которых связана с социально-экономической тематикой. Основные проблемы, волнующие население: невыплаты зарплат, требования обманутых вкладчиков и дольщиков, рост тарифов ЖКХ, застройка территорий, недовольство бизнесменов условиями регулирования их деятельности. В Самарской губернии наиболее негативную общественную реакцию вызвали ограничение поездок в общественном транспорте по социальной карте, а также лишение некоторых категорий пенсионеров ежемесячных денежных компенсаций услуг ЖКХ.
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Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России
Рейтинг российских чиновниц, которые официально представили самые высокие доходы по итогам 2016-го, опубликовал Forbes. При составлении списка эксперты принимали во внимание данные деклараций Госдумы, Совета Федерации, правительства и президентской администрации.
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13 июля 2017, 03:50
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Опять Москва: Составлен рейтинг самых комфортных для жизни российских городов
Эксперты представили рейтинг самых комфортных для жизни российских городов-миллионников. На первой строке списка Москва, аутсайдером оказался Волгоград, сообщают отечественные информагентства со ссылкой на исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
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12 июля 2017, 02:10
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Названы страны, наиболее благоприятные для иммигрантов
Швецию признали самой комфортной в мире страной для иммигрантов. Таковы результаты социологического исследования, опубликованного изданием U.S. News & World Report.
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12 июля 2017, 10:46
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Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах
Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
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11 июля 2017, 02:08
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Самарские чиновники не умеют тратить деньги?
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30 мая 2017, 05:57
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Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей
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30 мая 2017, 05:02
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Трое самарцев передали свои сердца другим людям
Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и …
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29 мая 2017, 04:03
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Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью
Белоруссия намерена в ближайшем будущем выйти на докризисный уровень товарооборота с Самарской областью. Об этом заявил в Минске белорусский вице-премьер Михаил Русый на встрече с вице-губернатором российского региона Игорем Ереминым.
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23 мая 2017, 09:00
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В результате протестов в Венесуэле погибло 20 человек
Накануне в столкновениях в Каракасе были убиты военнослужащий и мотоциклист. Оба скончались от огнестрельных ранений. Еще один байкер получил ранение и находится в критическом состоянии, сообщает Reuters.
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7 марта 2014, 11:13