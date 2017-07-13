Самарские чиновники не умеют тратить деньги? Чиновники областного правительства не смогли потратить деньги вовремя, выяснили сегодня общественные эксперты во время публичных слушаний по отчету об исполнении регионального бюджета за 2016 год. Так, по итогам года в 63-м регионе доходы в областную казну поступили на 100,2% от …