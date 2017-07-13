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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России

Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России

Рейтинг российских чиновниц, которые официально представили самые высокие доходы по итогам 2016-го, опубликовал Forbes. При составлении списка эксперты принимали во внимание данные деклараций Госдумы, Совета Федерации, правительства и президентской администрации.
Больше всего в этом перечне чиновниц — депутатов Госдумы, которые 

13 июля 2017, 03:50
Опять Москва: Составлен рейтинг самых комфортных для жизни российских городов

Опять Москва: Составлен рейтинг самых комфортных для жизни российских городов

Эксперты представили рейтинг самых комфортных для жизни российских городов-миллионников. На первой строке списка Москва, аутсайдером оказался Волгоград, сообщают отечественные информагентства со ссылкой на исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Волгоград суммарно набрал 32% и показал низкие результаты по всем пунктам 

12 июля 2017, 02:10
Названы страны, наиболее благоприятные для иммигрантов

Названы страны, наиболее благоприятные для иммигрантов

Швецию признали самой комфортной в мире страной для иммигрантов. Таковы результаты социологического исследования, опубликованного изданием U.S. News & World Report.
Вслед за лидером в этом рейтинге находятся Канада и Швейцария. Они занимают второе и третье места соответственно. Рейтинг был составлен 

12 июля 2017, 10:46
Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом 

11 июля 2017, 02:08
Самарские чиновники не умеют тратить деньги?

Самарские чиновники не умеют тратить деньги?

Чиновники областного правительства не смогли потратить деньги вовремя, выяснили сегодня общественные эксперты во время публичных слушаний по отчету об исполнении регионального бюджета за 2016 год. Так, по итогам года в 63-м регионе доходы в областную казну поступили на 100,2% от 

30 мая 2017, 05:57
Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей

Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей

За последние 5 лет госдолг Самарской области увеличился почти вдвое до 66 с половиной миллиардов рублей. Для погашения своих финансовых обязательств правительство намерено выпустить очередную партию облигаций на 10 миллиардов рублей. Каждая бумага будет стоить тысячу рублей. Купить их можно 

30 мая 2017, 05:02
Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и 

29 мая 2017, 04:03
Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

Белоруссия намерена в ближайшем будущем выйти на докризисный уровень товарооборота с Самарской областью. Об этом заявил в Минске белорусский вице-премьер Михаил Русый на встрече с вице-губернатором российского региона Игорем Ереминым.
По словам руководителя белорусского кабмина, падение товарооборота остановилось. В 2016-м 

23 мая 2017, 09:00
В результате протестов в Венесуэле погибло 20 человек

В результате протестов в Венесуэле погибло 20 человек

Накануне в столкновениях в Каракасе были убиты военнослужащий и мотоциклист. Оба скончались от огнестрельных ранений. Еще один байкер получил ранение и находится в критическом состоянии, сообщает Reuters.
Сообщается, что солдаты прибыли на 20 бронированных автомобилях и применили слезоточивый газ для 

7 марта 2014, 11:13
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