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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

В Самарской области на выборах губернатора откроются 15 новых избирательных участков. Четыре в региональной столице, а именно два - в Советском районе, и по одному - в Куйбышевском и Красноглинском. Семь участков оборудуют в Волжском районе, два - в Кинельском, 

23 мая 2018, 08:00
Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

В Самарской области в выходные прогнозируют заморозки до -3 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая. «Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 3 ... 8 °C, местами заморозки в 
23 мая 2018, 04:29
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с омбудсменом Ольгой Гальцовой

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с омбудсменом Ольгой Гальцовой

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Глава региона и омбудсмен обсудили вопрос модернизации пансионатов для ветеранов и инвалидов, а также перспективы развития в регионе пансионатов для пожилых 

23 мая 2018, 09:56
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

17 мая состоялось годовое собрание акционеров компании, в котором принял участие глава региона. 
18 мая 2018, 11:55
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети 

17 мая 2018, 07:00
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.

Мужчину задержали и 

11 мая 2018, 01:05
4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там 
7 мая 2018, 09:25
Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов

Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов

Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди 

3 мая 2018, 07:00
ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

В Самарской области 26 апреля сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, который вез из Пензы героин для переброса в колонии 63-го региона для зависимых осужденных. Подозреваемого задержали на КПП в Тольятти. Это неоднократно судимый мужчина. У него изъяли почти четыре килограмма героина. 

27 апреля 2018, 04:08
Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки.  Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые 
24 апреля 2018, 03:36
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