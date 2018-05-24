Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых целей - борьба с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, распространением оружия и запрещенных наркотических веществ. Во время проведения грядущего чемпионата мира по футболу сотрудникам ведомства необходимо обеспечить безопасность не только жителей, но и иностранных гостей областного центра, в числе которых и болельщики, и игроки команд, и представители международных организаций. В день векового юбилея регионального управления ФСБ ряд сотрудников получил новые офицерские звания.
«Во все этапы развития общества органы безопасности играли огромную роль в деле защиты конституционного строя и обеспечении безопасности государства. От всей души желаю здоровья, уверенности в своих товарищах, неиссякаемого оптимизма, семейного счастья и благополучия», - обратился к сотрудникам ФСБ врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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