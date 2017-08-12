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Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус
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11 августа 2017, 09:20
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В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет
В Промышленном районе Самары зафиксирована волна странных преступлений. Неизвестный обрезал в подъездах жилых домов провода интернет-провайдеров. Причем делалось это не ради сдачи на цветмет, провода преступник с собой не забирал.
Задержать подозреваемого с поличным удалось благодаря камерам видеонаблюдения. К тому моменту, …
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11 августа 2017, 03:11
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Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке
В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить …
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9 августа 2017, 02:58
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Что случилось с Facebook и Instagram?
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7 августа 2017, 05:33
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В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша
Полицейские Промышленного района Самары и активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю самарчанку Дарью Михлик. Как сообщают в группе ЛА соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетняя пропала еще 17 октября. Не исключено, что она может находиться в компании молодого человека.
Приметы: …
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26 ноября 2016, 04:06
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На благоустройство дворов Промышленного района потратят 30 млн рублей
Администрация Промышленного района Самары объявила конкурс по комплексному благоустройству дворовых территорий. Цена контракта - 30 миллионов рублей. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчику, в частности, следует установить 11 песочниц и каруселей, 23 детские качалки, 30 качелей, 4 рукохода, 132 …
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30 августа 2016, 04:22
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» открылся в Самаре
В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской открылся новый спорткомплекс. В себя он включает бассейн, ледовый каток и игровой зал.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» стал первым подобным комплексом, открывшимся в Самаре. Неслучайно он появился в самом населенном районе города - Промышленном.
Здесь …
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8 августа 2016, 11:18
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Смерть 3-летней девочки произошла из-за халатности полицейского
Сегодня, 27 апреля, следственный комитет региона сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "халатность" в отношении инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Промышленного района. По версии следствия, в январе в полицию поступила информация о плачевном состоянии, в котором в больницу …
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27 апреля 2016, 04:46
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В Самаре грузчик похитил 40 метров кабеля из подвала дома в Крутых Ключах
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5 ноября 2015, 01:38
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В Самаре из-за аварии 8,5 тыс. человек остались без света
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14 июля 2015, 01:55
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В Сызрани задержаны с поличным похитители оптоволокна
В Сызрани за кражу оптоволоконного кабеля задержаны двое местных жителей. Как выяснилось, злоумышленники - 33-летний сызранец и его гражданская жена - на протяжении почти двух месяцев вырезали провода в подъездах жилых многоэтажек. Сотрудники полиции зарегистрировали более 10 случаев хищения оптоволоконного …
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20 декабря 2013, 03:18