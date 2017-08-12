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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус

Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус

Центробанк России предупредил банки о возможной атаке в ближайшее время нового вируса-шифровальщика. В случае подтверждения опасений регулятора это будет третий виртуальный налет за последние 3 месяца. В первый раз злоумышленники использовали вирус WannaCry, во второй - ExPetya. За это время 

11 августа 2017, 09:20
В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет

В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет

В Промышленном районе Самары зафиксирована волна странных преступлений. Неизвестный обрезал в подъездах жилых домов провода интернет-провайдеров. Причем делалось это не ради сдачи на цветмет, провода преступник с собой не забирал.

Задержать подозреваемого с поличным удалось благодаря камерам видеонаблюдения.  К тому моменту, 

11 августа 2017, 03:11
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить 

9 августа 2017, 02:58
Что случилось с Facebook и Instagram?

Что случилось с Facebook и Instagram?

Глобальный сбой произошел утром в понедельник в крупнейшей соцсети Facebook. На проблемы с доступом к ее страницам жаловались жители Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Одни не могли залогиниться, другие - поставить лайки, многие видели лишь сообщение о технической ошибке. 

7 августа 2017, 05:33
В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша

В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша

Полицейские Промышленного района Самары и активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю самарчанку Дарью Михлик. Как сообщают в группе ЛА соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетняя пропала еще 17 октября. Не исключено, что она может находиться в компании молодого человека.

Приметы: 
26 ноября 2016, 04:06
На благоустройство дворов Промышленного района потратят 30 млн рублей

На благоустройство дворов Промышленного района потратят 30 млн рублей

Администрация Промышленного района Самары объявила конкурс по комплексному благоустройству дворовых территорий. Цена контракта - 30 миллионов рублей. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчику, в частности, следует установить 11 песочниц и каруселей, 23 детские качалки, 30 качелей, 4 рукохода, 132 

30 августа 2016, 04:22
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» открылся в Самаре

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» открылся в Самаре

В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской открылся новый спорткомплекс. В себя он включает бассейн, ледовый каток и игровой зал.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» стал первым подобным комплексом, открывшимся в Самаре. Неслучайно он появился в самом населенном районе города - Промышленном.

Здесь 

8 августа 2016, 11:18
Смерть 3-летней девочки произошла из-за халатности полицейского

Смерть 3-летней девочки произошла из-за халатности полицейского

Сегодня, 27 апреля, следственный комитет региона сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "халатность" в отношении инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Промышленного района. По версии следствия, в январе в полицию поступила информация о плачевном состоянии, в котором в больницу 

27 апреля 2016, 04:46
В Самаре грузчик похитил 40 метров кабеля из подвала дома в Крутых Ключах

В Самаре грузчик похитил 40 метров кабеля из подвала дома в Крутых Ключах

Полицейские задержали 31-летнего жителя Самары по подозрению в краже сорока метров кабеля. Преступление было совершено в микрорайоне Крутые Ключи. Кабель похитили из подвала жилого дома на бульваре Финютина. Сумму ущерба оценили в 20 тысяч рублей.

Подозреваемый проживает в Красноглинском 
5 ноября 2015, 01:38
В Самаре из-за аварии 8,5 тыс. человек остались без света

В Самаре из-за аварии 8,5 тыс. человек остались без света

Во вторник, 14 июля, в самарском микрорайоне Крутые Ключи произошло повреждение кабеля. В результате без света оказались 55 домов и детский сад - в общей сложности около 8,5 тысяч человек. Из-за аварии также обесточена насосная станция.

ЧП случилось на улице 
14 июля 2015, 01:55
В Сызрани задержаны с поличным похитители оптоволокна

В Сызрани задержаны с поличным похитители оптоволокна

В Сызрани за кражу оптоволоконного кабеля задержаны двое местных жителей. Как выяснилось, злоумышленники - 33-летний сызранец и его гражданская жена - на протяжении почти двух месяцев вырезали провода в подъездах жилых многоэтажек. Сотрудники полиции зарегистрировали более 10 случаев хищения оптоволоконного 

20 декабря 2013, 03:18
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