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Виртуальный голод: какую еду самарцы ищут в Интернете

Аналитики компании «Яндекс» определили самые популярные запросы самарцев о еде. Согласно результатам исследования, чаще всего горожане интересуются в Интернете вишней, а список блюд возглавил курник. Примечательно, что Самарская область - единственный регион России, в топ-десятке которого оказались ряженка и щи.
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Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время

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23 июня 2017, 12:06
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей 

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Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
По словам экспертов, таким способом авторы инициативы собираются поднять авторитет отечественной платежной системы в глазах молодых людей. Кроме 

8 июня 2017, 12:26
Навигатор и карты «Яндекса» станут частично платными – «Коммерсантъ»

Навигатор и карты «Яндекса» станут частично платными – «Коммерсантъ»

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Названы самые распространенные сны россиян

Названы самые распространенные сны россиян

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В процессе исследования принималось во внимание число запросов со словами "к чему снится". Как оказалось, чаще других 

17 марта 2017, 12:46
Почему самарцам снятся раки

Почему самарцам снятся раки

Аналитики «Яндекса» попытались узнать, что снится самарцам. Специалисты изучили, что самарские пользователи пишут в поисковом запросе после фразы «к чему снится…». В Самарской области чаще всего ищут толкование снов про раков и теплоходы, а также дачи и овраги. К слову, 
17 марта 2017, 11:32
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АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин

«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными 

15 марта 2017, 04:30
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