Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, занявший в этом рйтинге второе место, юзеры набирали в 1,5 раза реже - 80 тысяч раз. Самарский государственный экономический университет - третий, с показателем 69 тысяч запросов. Самарцы интересовались вузами и в других регионах. Больше всего запросов поступило в адрес Московского госуниверситета имени Ломоносова, Казанского федерального университета, Уфимского авиационного технического и Оренбургского госуниверситета. В свою очередь на самарские высшие школы чаще всего обращают внимание жители Казани, Оренбурга, Пензы и Саратова.
https://yandex.ru/blog/company/vuzy-v-poiske-yandeksa
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