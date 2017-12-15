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Материалы по теме:

В Италии раскрыли новый секрет долголетия

В Италии раскрыли новый секрет долголетия

Ученые из Италии выяснили, что отдельные специфические особенности психики людей могут оказывать непосредственное влияние на долголетие. Исследование проводилось в южных регионах страны, где средняя продолжительность жизни у женщин - 92 года, а у представителей сильного пола— 85. Это примерно на 

15 декабря 2017, 04:15
Ученые из MIT назвали простой способ избавиться от дорожных пробок

Ученые из MIT назвали простой способ избавиться от дорожных пробок

Ученые сообщили о способе борьбы с пробками в больших городах. Результатами недавнего исследования поделились специалисты Массачусетского технологического института.
Как убеждены ученые, если автовладельцы будут соблюдать дистанцию применительно ко всем участникам движения, то в мегаполисах станет гораздо меньше пробок. Каждый человек 

15 декабря 2017, 01:33
Ученые рассказали, как нужно правильно мыть руки

Ученые рассказали, как нужно правильно мыть руки

Ученые узнали, каким образом следует мыть руки, чтобы не допустить негативного влияния микроорганизмов и не заразиться инфекцией. Как говорят авторы исследования, к этому вопросу нужно подходить с серьезно, ведь микробы стремительно размножаются в благоприятной среде.
По словам специалистов, мыть руки 

15 декабря 2017, 12:17
Ученые-медики сообщили о полезных свойствах горячего чая

Ученые-медики сообщили о полезных свойствах горячего чая

Английские специалисты в процессе недавних экспериментов установили неожиданные полезные свойства горячего чая. Результаты этой работы отражены на страницах British Journal of Ophthalmology. По словам экспертов, любители именно такого напитка реже оказываются жертвами глаукомы.
Как поясняют медики, глаукома, или помутнение глаз 

15 декабря 2017, 10:10
Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Исследователь из Великобритании провел интернет с помощью веревки, которую предварительно пропитал особым соляным раствором. Об этом необычном изобретении рассказал сайт «Популярная механика».
Инженер подсоединил один конец веревки к модему, а другой к устройству, определяющему скорость передачи информации. Как показывает анализ, 

15 декабря 2017, 09:31
Американский интернет-словарь определил слово года

Американский интернет-словарь определил слово года

Американский интернет-словарь Dictionary.com назвал термин complicit ("замешанный") словом года в английском языке. Информация об этом содержится на сайте словаря.
Как поясняется, число поисковых запросов с complicit в текущем году возросло в три раза по сравнению с 2016-м. По сведениям издания, резкий всплеск 

28 ноября 2017, 01:58
Как обезопасить себя в интернете

Как обезопасить себя в интернете

С начала года в региональное управление Роскомнадзора поступила 221 жалоба на нарушения в сети интернет, в 2016-м их было 127. В основном речь идет об использовании мошеннических схем и персональных данных, выявленных в соцсетях группах, занимающихся пропагандой самоубийств, экстремистских сайтах. 

24 ноября 2017, 08:00
У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий

У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий

В настоящее время он работает директором по дизайну в компании Acronis. Исполнять обязанности общественного советника Денис Кортунов будет по совместительству, без материального вознаграждения.

Это было очень неожиданно, так как у меня нет никакого опыта госслужбы. Но мне предложение показалось 
15 ноября 2017, 11:04
Ученые выяснили, чем полезны посты в социальных сетях

Ученые выяснили, чем полезны посты в социальных сетях

Американские ученые из Корнелльского университета в процессе исследования установили, как посты в соцсетях могут улучшить память. Если отслеживать он-лайн все основные события, то информация о них сохранится в памяти надолго.
В экспериментах были задействованы 66 студентов, которые на протяжении недели 

9 сентября 2016, 01:35
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