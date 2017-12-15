В настоящее время он работает директором по дизайну в компании Acronis. Исполнять обязанности общественного советника Денис Кортунов будет по совместительству, без материального вознаграждения.



Это было очень неожиданно, так как у меня нет никакого опыта госслужбы. Но мне предложение показалось …