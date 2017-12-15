Пол пользователя интернета по размещенным текстам стали узнавать ученые из «Курчатовского института». Как информируют «Известия», пол автора вполне реально установить даже в ситуации, когда он старается предстать в Сети не тем, кем является.
По словам ученого Александра Сбоева, данный алгоритм, предоставляющий большие возможности, станут применять, в частности, для того, чтобы оградить несовершеннолетних от нежелательной информации, а также для борьбы с террористическими угрозами. Как поясняют специалисты, посредством нейросетей и схем искусственного интеллекта компьютер проводит анализ текстов каждого автора по целому комплексу грамматических и стилистических признаков. Насколько действенным окажется новый метод – покажет практика.
|
В Италии раскрыли новый секрет долголетия
|
15 декабря 2017, 04:15
|
Ученые из MIT назвали простой способ избавиться от дорожных пробок
Ученые сообщили о способе борьбы с пробками в больших городах. Результатами недавнего исследования поделились специалисты Массачусетского технологического института.
|
15 декабря 2017, 01:33
|
Ученые рассказали, как нужно правильно мыть руки
Ученые узнали, каким образом следует мыть руки, чтобы не допустить негативного влияния микроорганизмов и не заразиться инфекцией. Как говорят авторы исследования, к этому вопросу нужно подходить с серьезно, ведь микробы стремительно размножаются в благоприятной среде.
|
15 декабря 2017, 12:17
|
Ученые-медики сообщили о полезных свойствах горячего чая
Английские специалисты в процессе недавних экспериментов установили неожиданные полезные свойства горячего чая. Результаты этой работы отражены на страницах British Journal of Ophthalmology. По словам экспертов, любители именно такого напитка реже оказываются жертвами глаукомы.
|
15 декабря 2017, 10:10
|
Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке
Исследователь из Великобритании провел интернет с помощью веревки, которую предварительно пропитал особым соляным раствором. Об этом необычном изобретении рассказал сайт «Популярная механика».
|
15 декабря 2017, 09:31
|
Американский интернет-словарь определил слово года
Американский интернет-словарь Dictionary.com назвал термин complicit ("замешанный") словом года в английском языке. Информация об этом содержится на сайте словаря.
|
28 ноября 2017, 01:58
|
Как обезопасить себя в интернете
С начала года в региональное управление Роскомнадзора поступила 221 жалоба на нарушения в сети интернет, в 2016-м их было 127. В основном речь идет об использовании мошеннических схем и персональных данных, выявленных в соцсетях группах, занимающихся пропагандой самоубийств, экстремистских сайтах. …
|
24 ноября 2017, 08:00
|
У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий
|
15 ноября 2017, 11:04
|
Ученые выяснили, чем полезны посты в социальных сетях
Американские ученые из Корнелльского университета в процессе исследования установили, как посты в соцсетях могут улучшить память. Если отслеживать он-лайн все основные события, то информация о них сохранится в памяти надолго.
|
9 сентября 2016, 01:35