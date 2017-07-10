Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое финансовое положение банка и наличие угрозы интересам его клиентов. Все полномочия органов управления и акционеров, связанные с участием в уставном капитале, приостановлены на шесть месяцев, указано в сообщении регулятора.
Кроме того сообщается, что введение моратория является страховым случаем. Выплаты вкладчикам банка «Югра», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 24 июля. Они получат 100 процентов суммы на всех счетах, но не более 1,4 миллионов рублей. Банки-агенты, которые займутся этим, будут отобраны до 17 числа.
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