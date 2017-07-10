3
54
58
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как 

10 июля 2017, 01:09
Все деньги «Мира»: о плюсах и минусах новой платежной системы

Все деньги «Мира»: о плюсах и минусах новой платежной системы

Национальная платежная система завоевывает внутренний рынок. Причем, не без государственной поддержки. С первого июля все выплаты гражданам из бюджета производятся только на карты с логотипом «Мир». В первую очередь это касается зарплаты сотрудников госучреждений, пенсионных выплат и денежного довольствия военнослужащих. 

7 июля 2017, 05:41
Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух 

7 июля 2017, 02:12
Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По 

7 июля 2017, 10:31
Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров проинформировал журналистов, что на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей будет государственный герб. С 2016 года, напоминает он, уже вводятся в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации купюр будут 

7 июля 2017, 09:07
Самару отлили в серебре: Банк России выпустил новые деньги к ЧМ-2018

Самару отлили в серебре: Банк России выпустил новые деньги к ЧМ-2018

Во вторник, 4 июля, Банк России выпустит памятные монеты с Самарой. Они посвящены предстоящему ЧМ-2018, шесть матчей которого состоятся в нашем городе.

Номинал монеты – 3 рубля. Она изготовлена из серебра, проба 925. Достаточно крупная - диаметр «трешки» составит 
4 июля 2017, 10:03
Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого 

30 июня 2017, 01:49
Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Самарские банки отчитались об итогах работы в марте. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги на депозитах, и большинство финансовых учреждений нарастили объемы вкладов.
На первом месте АктивКапитал Банк, на его счетах почти 21 миллиард рублей физлиц, на второй строчке Газбанк - 

19 апреля 2017, 02:01
Выгоды от банковских вкладов стало меньше

Выгоды от банковских вкладов стало меньше

В России упала до исторического минимума максимальная ставка по вкладам крупнейших банков. Теперь она составляет 7,8 процента годовых. Это наименьший показатель с июля 2009 года, когда Центробанк начал рассчитывать важный финансовый индикатор. Для его определения используются данные по 10 банкам, 

14 апреля 2017, 04:06
Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались о результатах работы в феврале. За месяц самарцы положили на депозиты более 1 миллиарда рублей , а забрали чуть больше 600 миллионов. Возглавляют рейтинг «АктивКапиталБанк», «Газбанк», «Кошелев-Банк» и «Солидарность». Первым по динамике прироста вкладов стал «Газбанк», за 
21 марта 2017, 11:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна