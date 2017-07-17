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Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?
Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. …
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17 июля 2017, 05:32
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Сбежать с деньгами будет невозможно
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17 июля 2017, 02:04
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Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов
Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически …
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14 июля 2017, 10:47
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Самарцам измерили уровень счастья
Самарская область по итогам июня заняла 15-е место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в отчете «Медиалогии». Специалисты портала проранжировали субъекты по упоминаемости в соцмедиа в контексте удовлетворенности жизнью. Анализировались сообщения в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Instagram, LiveJournal, …
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14 июля 2017, 08:35
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Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей
У тольяттинской компании не получается отсудить у интернет-холдинга «Рамблер» около 1 миллиона рублей. Организация «Профессиональные системы «Курара» потребовала в суде компенсацию за 13 фотографий, размещенных в сервисе «Рамблер. Новости». Тольяттинцы потребовали от поисковика 854 000 рублей. История продолжается с прошлого лета. …
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13 июля 2017, 01:16
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Россияне теряют кешбэк из-за неверно настроенных терминалов оплаты
Россияне получают меньший, чем могли бы, кешбэк по причине неверно настроенных терминалов безналичной оплаты. Как рассказывают «Известия», в свою очередь из-за неправильно настроенного оборудования навариваются банки, разместившие эти терминалы. С этой целью при настройке достаточно указать неправильный Merchant Category Code …
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13 июля 2017, 12:28
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Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!
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11 июля 2017, 04:34
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Составлен топ популярности самарских вузов
Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский …
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10 июля 2017, 07:09
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Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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4 июля 2017, 01:30
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Сколько денег унесет онлайн?
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4 июля 2017, 12:38
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«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!
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23 июня 2017, 03:47
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Сеть взрывают фото со съемок нового сезона "Игры престолов"
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24 мая 2017, 10:25
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Навигатор и карты «Яндекса» станут частично платными – «Коммерсантъ»
"Яндекс" установит плату с таксопарков и курьерских служб за сервисы "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты". Об этом информируют российские агентства со ссылкой на "Коммерсант".
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24 апреля 2017, 10:01
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Названы самые распространенные сны россиян
Эксперты "Яндекса" узнали самые распространенные темы сновидений жителей России, изучив статистику запросов толкования снов в поисковике. Итоги анализа данных размещены на сайте компании.
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17 марта 2017, 12:46
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Почему самарцам снятся раки
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17 марта 2017, 11:32