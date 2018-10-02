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Материалы по теме:

«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом

«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми». В США она считается чем-то вроде «Оскара» в области телевидения. По ее итогам, обладателем самой престижной награды, премии за лучший драматический сериал, стала «Игра престолов». Кроме того, экранизация «Песни льда и пламени» победила 
18 сентября 2018, 02:29
«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Эмми». Одним из главных ее триумфаторов стал сериал «Игра престолов». Он заявлялся сразу по 22 номинациям и одержал победы в семи из них. Создатели получили премии  за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную 

10 сентября 2018, 11:33
Сериал

Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"

Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.

Оказалось, 
16 января 2018, 12:01
Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

В Атлантическом океане разбушевался новый ураган - Офелия. На этот раз он атаковал не заокеанские колонии европейских стран, а Британские острова. По словам экспертов, порядка трех десятилетий Британия, Ирландия и Уэльс не переживали таких стихийных бедствий. В итоге Белфаст отменил 

17 октября 2017, 02:27
До финала «Игры престолов» доживут пять основных персонажей

До финала «Игры престолов» доживут пять основных персонажей

Такова задумка автора саги «Песнь льда и пламени», на основе которой снимается знаменитый сериал «Игра престолов». Письмо для своих издателей со списком неприкасаемых персонажей Джордж Мартин написал еще в 1993 году, едва начав работу над первой книгой цикла.
Теперь вышеупомянутое 

14 июля 2016, 02:29
Джордж Мартин раскрыл ТОП-3 потрясений в «Игре престолов»

Джордж Мартин раскрыл ТОП-3 потрясений в «Игре престолов»

Создатели сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) узнали от автора фантастической саги Джорджа Мартина (George Martin) о трех шокирующих сюжетных ходах, которые ждут читателей в новых книгах.   

Дэвид Бениофф (David Benioff) и Дэн Уайсс (Dan Weiss) поведали, что некоторое время 

25 мая 2016, 02:55
Джордж Мартин рассказал, почему убивает своих героев

Джордж Мартин рассказал, почему убивает своих героев

Недавно известный писатель Джордж Мартин поведал читателям о том, почему в его книгах такое большое количество смертей и с какой целью он часто лишает жизни героев «Игры престолов».

По мнению автора, это нужно для большей реалистичности происходящего, потому как во всевозможных 

18 мая 2016, 05:09
В США курс по «Игре престолов» включили в учебную программу университета Беркли

В США курс по «Игре престолов» включили в учебную программу университета Беркли

Студенты калифорнийского университета в Беркли (Berkeley) будут изучать «Игру престолов». Информация об этом появилась на официальном сайте американского вуза.

В учебную программу отделения кино и медиа включен летний курс, рассчитанный на 6 недель. На примере эпопеи фантаста Джорджа Мартина 
18 августа 2015, 09:09
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