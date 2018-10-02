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«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом
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18 сентября 2018, 02:29
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«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»
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10 сентября 2018, 11:33
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Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"
Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.
Оказалось, …
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16 января 2018, 12:01
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Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»
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17 октября 2017, 02:27
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До финала «Игры престолов» доживут пять основных персонажей
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14 июля 2016, 02:29
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Джордж Мартин раскрыл ТОП-3 потрясений в «Игре престолов»
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25 мая 2016, 02:55
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Джордж Мартин рассказал, почему убивает своих героев
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18 мая 2016, 05:09
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В США курс по «Игре престолов» включили в учебную программу университета Беркли
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18 августа 2015, 09:09