Недавно известный писатель Джордж Мартин поведал читателям о том, почему в его книгах такое большое количество смертей и с какой целью он часто лишает жизни героев «Игры престолов».

По мнению автора, это нужно для большей реалистичности происходящего, потому как во всевозможных …