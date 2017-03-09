С июня этого года в ряде отечественных банков введут систему дистанционной идентификации граждан при открытии вкладов и счетов, внедренную Минкомсвязи России. Об этом говорится на портале правовых документов.
Такие технологии успешно применяются различными финансовыми учреждениями, однако полученные клиентами пароли и логины не являются универсальными и действуют в рамках одного банка. Новый проект подразумевает появление единой базы данных клиентов.
В ближайшие три месяца логин и пароль от ЕСИА дополнят биометрическими данными клиентов, которые получат возможность через Сеть получать все банковские услуги. В настоящее время система хранит информацию о номере телефона, ИИН, СНИЛС и фотографии граждан.
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