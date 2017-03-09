В пятницу, 3 марта, Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех российских кредитных учреждений. Один из них московский - это Межрегиональный почтовый банк. Еще три базируются в Татарстане. Это «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк».

По информации ЦБ, по состоянию на 1 января …