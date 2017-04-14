В России упала до исторического минимума максимальная ставка по вкладам крупнейших банков. Теперь она составляет 7,8 процента годовых. Это наименьший показатель с июля 2009 года, когда Центробанк начал рассчитывать важный финансовый индикатор. Для его определения используются данные по 10 банкам, привлекшим больше всех денег населения. Сейчас это Сбербанк, «ВТБ» и «ВТБ 24», «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Бинбанк», «Альфа-банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». По мнению аналитиков, максимальная ставка в ближайшее время продолжит свое падение.
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Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет
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14 апреля 2017, 02:18
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Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе
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В списках много известных компаний и …
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10 апреля 2017, 03:59
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В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом
Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
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30 марта 2017, 11:59
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21 марта 2017, 11:46
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17 марта 2017, 03:35
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26 января 2017, 03:58
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Самарские банки отчитались за ноябрь
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16 декабря 2016, 05:41