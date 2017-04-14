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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

В пятницу, 14 апреля, в экстренные службы поступило сообщение из самарского банка. В офисе на улице Чкалова был обнаружен подозрительный предмет – бесхозная коробка. На место ЧП направили группу силовиков. Была проведена эвакуация.  

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Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

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Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.

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10 апреля 2017, 03:59
В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

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Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?

Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?

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29 марта 2017, 02:50
Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались за февраль

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Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

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По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

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Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
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