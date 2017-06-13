Более половины кредитов Самарской области - 55 процентов - заемщики берут для того, чтобы рассчитываться со старыми долгами. Такие данные за первый квартал 2017 года обнародовало Объединенное кредитное бюро. Вместе с тем эксперты зафиксировали снижение этого показателя по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на один процент. Всего в ПФО доля должников, которые взяли новые кредиты, составила 24 процента.
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Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»
«Самарский подшипниковый завод» и «Ак Барс» могут договориться о реструктуризации. По данным газеты «Коммерсант», подписание соглашения с банком, перед которым у предприятия есть задолженность, может произойти уже в ближайшее время.
10 мая Самарский районный суд зарегистрировал заявление банка «Ак Барс» о …
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9 июня 2017, 10:49
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С 20 тысяч самарцев через суд хотят взыскать деньги в областной Фонд капремонта
Самарский Фонд капитального ремонта направил 20 тысяч исков в суд в отношении неплательщиков. Организация заявила о значительном усилении претензионно-исковой работы в отношении должников. Взыскание задолженности осуществляется в упрощенном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного приказа. Юристы направляют в суд …
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8 июня 2017, 01:00
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Мэрия Самары хочет взять в долг 2 миллиарда
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7 июня 2017, 12:04
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Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги
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6 июня 2017, 02:05
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АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева
Волго-Камский банк пытаются включить в реестр кредиторов его экс-владельца и президента Владимира Чекмарева. Ходатайство в арибитражный суд Самарской области подало агентство по страхованию вкладов, которое стало конкурсным управляющим ВКБ. Сумма требований – 2 миллиарда 200 миллионов рублей, следует из картотеки …
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6 июня 2017, 10:06
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Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей
Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание …
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5 июня 2017, 04:30
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Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам
Занять до зарплаты скоро может оказаться выгодно, но негде. Депутаты Государственной Думы инициировали ограничение максимальной процентной ставки для микрофинансовых организаций на уровне 150% годовых. Сейчас она достигает восьмисот. Высокорискованный бизнес в таких условиях может оказаться убыточным, а потому часть игроков …
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2 июня 2017, 05:13
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Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке
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1 июня 2017, 12:08
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ЦБ предложил ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков
Центробанк собирается внести ряд поправок в процедуру идентификации онлайн-заемщиков. Как отмечается, существующая сегодня схема, определяющая заемщиков, не полностью удовлетворяет требованиям банкиров. Поэтому систему пересмотрят в сторону ужесточения.
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30 мая 2017, 12:21