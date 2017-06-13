Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги По причине того, что в финансово-кредитной сфере в настоящее время наблюдается усиление конкуренции, на рынок возвращается ипотека без первоначального взноса. Об этом со ссылкой на застройщиков информируют "Известия".

Кредиты такого рода были довольно популярны до 2014 года. С наступлением острой …