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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

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Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»

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Мэрия Самары хочет взять в долг 2 миллиарда

Мэрия Самары хочет взять в долг 2 миллиарда

Самарская мэрия снова намерена взять деньги в долг. Гордепартамент финансов объявил 4 аукциона, по результатам которых решит, кто именно даст чиновникам 2 миллиарда рублей. Эти средства нужны на финансирование дефицита бюджета, который в этом году составляет 332 миллиона, и на 

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Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

По причине того, что в финансово-кредитной сфере в настоящее время наблюдается усиление конкуренции, на рынок возвращается ипотека без первоначального взноса. Об этом со ссылкой на застройщиков информируют "Известия".
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АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

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Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание 

5 июня 2017, 04:30
Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Занять до зарплаты скоро может оказаться выгодно, но негде. Депутаты Государственной Думы инициировали ограничение максимальной процентной ставки для микрофинансовых организаций на уровне 150% годовых. Сейчас она достигает восьмисот. Высокорискованный бизнес в таких условиях может оказаться убыточным, а потому часть игроков 

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Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке

Сбербанк уменьшил процентные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
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1 июня 2017, 12:08
ЦБ предложил ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков

ЦБ предложил ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков

Центробанк собирается внести ряд поправок в процедуру идентификации онлайн-заемщиков. Как отмечается, существующая сегодня схема, определяющая заемщиков, не полностью удовлетворяет требованиям банкиров. Поэтому систему пересмотрят в сторону ужесточения.
Законопроект еще не направлен в Госдуму, но банки уже получили уведомление от ЦБ 

30 мая 2017, 12:21
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