Самарские банки отчитались об итогах работы в марте. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги на депозитах, и большинство финансовых учреждений нарастили объемы вкладов.
На первом месте АктивКапитал Банк, на его счетах почти 21 миллиард рублей физлиц, на второй строчке Газбанк - у него чуть больше 19 миллиардов рублей, на третьей позиции расположился Кошелев Банк, с показателем около 15 миллиардов.
Растет и кредитный портфель. Лидером здесь является входящий в группу Сосьете Женераль Русфинанс Банк - у него заняли более 99 миллиардов рублей. За ним следует АктивКапитал Банк - его портфель превышает 21.5 миллиард рублей. Третье место сохраняет Газбанк с показателем в 17 миллиардов 600 миллионов.
По чистой прибыли также лидирует являющийся по сути федеральным Русфинанс Банк, который заработал почти 178 миллионов рублей, на втором месте Тольяттихимбанк, его доход около 76 миллионов, замыкает тройку лидеров Земский банк, заработавший более 25.5 миллионов рублей.
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