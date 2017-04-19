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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

В прошлом году 53% российских заемщиков брали средства для частичного или полного погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ), эксперты которого провели исследование на основе данных 45 млн. россиян с открытыми кредитами.
Максимальные цифры зафиксированы в 

18 апреля 2017, 03:41
Кто покрывал «ФИА-Банк»?

Кто покрывал «ФИА-Банк»?

«Агентство по страхованию вкладов» уличило правоохранителей Тольятти в необъяснимом бездействии по отношению к бывшим топ-менеджерам «ФИА-Банка», лишившегося лицензии год назад.

По данным АСВ, городское управление МВД России неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление было отменено 4 
18 апреля 2017, 01:20
Выгоды от банковских вкладов стало меньше

Выгоды от банковских вкладов стало меньше

В России упала до исторического минимума максимальная ставка по вкладам крупнейших банков. Теперь она составляет 7,8 процента годовых. Это наименьший показатель с июля 2009 года, когда Центробанк начал рассчитывать важный финансовый индикатор. Для его определения используются данные по 10 банкам, 

14 апреля 2017, 04:06
Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

В пятницу, 14 апреля, в экстренные службы поступило сообщение из самарского банка. В офисе на улице Чкалова был обнаружен подозрительный предмет – бесхозная коробка. На место ЧП направили группу силовиков. Была проведена эвакуация.  

Находку обследовали  специалисты. По их 
14 апреля 2017, 02:18
Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались о результатах работы в феврале. За месяц самарцы положили на депозиты более 1 миллиарда рублей , а забрали чуть больше 600 миллионов. Возглавляют рейтинг «АктивКапиталБанк», «Газбанк», «Кошелев-Банк» и «Солидарность». Первым по динамике прироста вкладов стал «Газбанк», за 
21 марта 2017, 11:46
Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

17 марта 2017, 03:35
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58
Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты

Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты

Два оператора сотовой связи - "Билайн" и МТС - начали сотрудничать с микрофинансовыми компаниями. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на РБК.
Как сообщается, абоненты "Билайна" могут получить заем от 3 до 15 тыс. рублей под 2% на срок 

11 января 2017, 12:16
Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Самая молодая заемщица оформила кредит в конце 2015 года. На тот момент ей было 20 лет. Самая «опытная» заемщица на момент оформления кредита была в три раза старше. На тот момент ей было 63 года, а ее трудовой стаж составлял 

21 декабря 2016, 04:11
Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

В ходе соцопроса с участием 200 тысяч человек британским ученым удалось установить, что любовь всё-таки важнее денег.  Как оказалось, повышение зарплаты делает людей счастливее на 0,2 балла по 10-балльной шкале, а любовь – на 0,6 балла.
Однако потери переживаются иначе. 

13 декабря 2016, 02:40
Банковские тенденции: несмотря на общее снижение кредитования в России, самарцы все чаще стали брать в долг

Банковские тенденции: несмотря на общее снижение кредитования в России, самарцы все чаще стали брать в долг

По итогам октября объемы выданных жителям Самарской области средств выросли сразу у пяти региональных банков из девяти. На первом месте "Русфинансбанк", который принадлежит французской группе "Сосьете Дженераль" и специализируется на потребкредитах. На втором - "Газбанк". Замыкает тройку лидеров «Солидарность». Растет 

1 декабря 2016, 05:47
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