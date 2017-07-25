Самарские власти попытаются занять 3 млрд 600 млн рублей на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению банка, который откроет городу кредитные линии, объявила мэрия. Аукцион представлен 7 лотами. Согласно техзаданию, занять планируется под 9,3% годовых. Два миллиарда городу нужны на 2 года и 2 месяца, остальная сумма - на 1 год и 2 месяца. На обслуживание всех кредитов мэрия собирается потратить около 570 миллионов рублей. Предоставленные банками средства планируется выбирать траншами, в течение полугода со дня заключения контракта.
Напомним, в мае Самара уже выбрала кредитора, который открыл городу шесть линий на три миллиарда рублей. Тогда им оказался Сбербанк. На сегодняшний день объем муниципального долга достигает 15 млрд рублей. Из них кредиты банков - 13 млрд 700 млн рублей. Сейчас бюджет у города дефицитный. Согласно последним изменениям, доходы должны составить 25 млрд 960 млн рублей, расходы - 27 млрд 800 млн рублей. Дефицит - 1 млрд 840 млн рублей.
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