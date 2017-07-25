Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% …