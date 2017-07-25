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У Межтопэнергобанка забрали лицензию

У Межтопэнергобанка забрали лицензию

У Межтопэнергобанка отозвали лицензию на осуществление банковских операций. В Самаре расположен Приволжский филиал этой кредитной организации, которая занимала 108 место в банковской системе страны.

«Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, 
21 июля 2017, 08:36
Самарские банки подвели итоги работы в июне

Самарские банки подвели итоги работы в июне

Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью. Жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается АктивКапитал Банк. Ему доверили более 22 миллиардов рублей. На второй строчке с показателем, превышающим 20 

20 июля 2017, 01:48
Сколько денег отнесли в самарские банки?

Сколько денег отнесли в самарские банки?

Самарские банки подвели итоги работы в июне. Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью и жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается «АктивКапитал Банк» ему доверили более 22 миллиардов 
20 июля 2017, 09:35
Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового 

18 июля 2017, 10:50
В Самаре временно перекроют 12 улиц

В Самаре временно перекроют 12 улиц

В понедельник, 17 июля, в Самаре временно будет ограничено движение транспорта на участках 12 улиц. По ним пройдет Крестный ход, посвященный памяти последнего русского царя Николая II и его семьи. Начало запланировано на 10:20. Ожидается около трехсот участников, сообщили в 

17 июля 2017, 08:24
Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 

14 июля 2017, 10:51
Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% 

12 июля 2017, 03:42
После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей

После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей

Муниципальные предприятия продолжают судиться с мэрией Самары. На этот раз речь идет о конфликте между МП «Инженерные системы» и департаментом городского хозяйства и экологии. Как следует из материалов дела, МП требовало взыскать с ответчика более 31,5 миллиона рублей.

По версии истца, 

12 июля 2017, 10:03
От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на 

11 июля 2017, 03:42
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
Желающих одолжить Фонду капремонта не нашлось

Желающих одолжить Фонду капремонта не нашлось

"Фонд капитального ремонта" не смог взять кредит в 1 миллиард 800 миллионов рублей. На тендер, объявленный организацией, не было подано ни одной заявки. Такие данные содержатся на портале госзакупок.
Напомним, фонд собирался открыть невозобновляемую кредитную линию для того, чтобы провести 

21 июня 2017, 05:04
Махлаи заработают на

Махлаи заработают на "Тольяттинском троллейбусном управлении"

Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству 

18 мая 2017, 04:00
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