"Фонд капитального ремонта" не смог взять кредит в 1 миллиард 800 миллионов рублей. На тендер, объявленный организацией, не было подано ни одной заявки. Такие данные содержатся на портале госзакупок.
Напомним, фонд собирался открыть невозобновляемую кредитную линию для того, чтобы провести капремонт многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Кредит предполагалось взять на 43 месяца, при этом оператор был готов заплатить в качестве процентов почти 439 миллионов рублей. Между тем 10 июня должны подвести итоги еще двух аналогичных тендеров. Правда, в данном случае речь идет о кредите на меньшую сумму - полмиллиарда рублей.
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