Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше До начала летних каникул осталось всего две недели. Как только закончится учебный процесс, в школах должен начаться капитальный ремонт. Но финансирования на это не хватает. Проблема широко обсуждалась сегодня на профильном комитете в городской думе.

В этом году на капитальный …