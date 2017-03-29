Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе Более полумиллиарда рублей в текущем и следующем году намерены потратить областные власти на ремонт Южного моста и прилегающих к нему отрезков дороги. На портале госзакупок появились два тендера.

В первом речь идет об участке от улицы Набережной до Уральской, который …