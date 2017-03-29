Мэрия Тольятти потратит 325 миллионов рублей на услуги по содержанию жилых кварталов в Автозаводском и Комсомольском районах, а также в микрорайоне Поволжский.
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Заявки принимаются до 17 апреля, победитель торгов будет объявлен 24-го. Контракт с ним подпишут на срок до 30 сентября 2019-го года. Подрядчику предстоит поддерживать чистоту автодорог, тротуаров, газонов и ливневой канализации, проводить ямочный ремонт, стрижку кустарников, зимнюю заливку катков и кортов.
Меж тем Автоград испытывает серьёзные проблемы с наличием собственных средств. Так, в ноябре-декабре 2016 года мэрия набрала кредитов на 4 миллиарда рублей, а в мае текущего намерена одолжить у банков ещё 1,5. Деньги идут на финансирование дефицита бюджета. Прогнозируемые доходы городской казны в 2017 году - порядка 6,5 млрд. рублей, расходы - около 7,2 млрд.
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