Минфин Самарской области разместил сразу 17 тендеров на предоставление кредитов на общую сумму 8,5 млрд руб. Средства нужны для финансирования дефицита бюджета или погашения государственных долговых обязательств губернии. Обслуживание займов обойдется региону в 2 млрд. По условиям закупок, кредиты должны быть выплачены в течение 5 лет с момента заключения договора. Процентная ставка, по условиям конкурсов, будет определяться по итогам аукциона. Чиновники поясняют, регион решил провести процедуру перекредитования, воспользовавшись моментом снижения ключевой ставки Центробанка с целью снижения нагрузки на бюджет. Напомним, госдолг Самарской области с 2012 по 2017 год увеличился почти в 2 раза - с 34 до 67,5 млрд рублей.
|
Самая важная история – кредитная
|
10 апреля 2018, 10:52
|
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит
|
3 апреля 2018, 05:15
|
Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей
В Самаре вынесли приговор излишне предприимчивому жителю города. В 2015 году мужчина набрал потребительских кредитов на 480 тысяч рублей. Для оформления займов он предоставил поддельные паспорта. Позже, как установило следствие, деньги были переведены на счета ООО "ПромМетаКон", генеральным директором которого являлся …
|
7 февраля 2018, 04:24
|
Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей
«Сбербанк» стал победителем тендера на предоставление самарской мэрии кредита в полмиллиарда рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Стоимость контракта составит почти 40 миллионов рублей. Сумма рассчитана, исходя из процентной ставки в 9,25 % годовых. Полученные средства горадминистрация планирует направить …
|
12 января 2018, 08:24
|
Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти
Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу министерства управления финансами и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.
|
21 июля 2017, 03:59
|
Самарский Минфин не хочет финансировать "Фонд капитального ремонта"
Сегодня споры разгорелись из-за отказа областного минфина выделить 95 миллионов рублей на содержание Фонда капремонта. Ведомство считает: региональный оператор должен сам себя финансировать. Однако народные избранники считают: это может замедлить темп приведения в порядок многоэтажек, особенно с учетом неполной собираемости …
|
17 ноября 2016, 10:26
|
Служба Госфинконтроля Самарской области ликвидирована
Единственным вопросом повестки дня заседания правительства региона в понедельник стала оптимизация службы государственного контроля.
|
24 октября 2016, 05:28
|
Областной минфин решил привлечь деньги с помощью облигаций
|
14 декабря 2012, 01:43