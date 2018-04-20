1
34
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей

Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей

В Самаре вынесли приговор излишне предприимчивому жителю города. В 2015 году мужчина набрал потребительских кредитов на 480 тысяч рублей. Для оформления займов он предоставил поддельные паспорта.  Позже, как установило следствие, деньги были переведены на счета ООО "ПромМетаКон", генеральным директором которого являлся 
7 февраля 2018, 04:24
Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей

Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей

«Сбербанк» стал победителем тендера на предоставление самарской мэрии кредита в полмиллиарда рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Стоимость контракта составит почти 40 миллионов рублей. Сумма рассчитана, исходя из процентной ставки в 9,25 % годовых. Полученные средства горадминистрация планирует направить 

12 января 2018, 08:24
Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу министерства управления финансами и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.
Губернские власти пытались опротестовать решения нижестоящих инстанций, которые обязали региональный бюджет компенсировать расходы мэрии Тольятти на 

21 июля 2017, 03:59
Самарский Минфин не хочет финансировать

Самарский Минфин не хочет финансировать "Фонд капитального ремонта"

Сегодня споры разгорелись из-за отказа областного минфина выделить 95 миллионов рублей на содержание Фонда капремонта. Ведомство считает: региональный оператор должен сам себя финансировать. Однако народные избранники считают: это может замедлить темп приведения в порядок многоэтажек, особенно с учетом неполной собираемости 

17 ноября 2016, 10:26
Служба Госфинконтроля Самарской области ликвидирована

Служба Госфинконтроля Самарской области ликвидирована

Единственным вопросом повестки дня заседания правительства региона в понедельник стала оптимизация службы государственного контроля.
В распоряжении «ТЕРРЫ» оказались документы, предлагающие порядок изменения системы надзора за расходованием бюджетных средств. Полномочия созданной по инициативе губернатора Николая Меркушкина службы Госфинконтроля передаются Министерству управления 

24 октября 2016, 05:28
Областной минфин решил привлечь деньги с помощью облигаций

Областной минфин решил привлечь деньги с помощью облигаций

Областной минфин вернется к идее привлечения облигационных займов. В 2013 году регион планирует разместить их более чем на 8 млрд руб., в 2014 году - на 7,5 млрд и в 2015 году - на 6 млрд руб. Финансисты рассчитывают через 

14 декабря 2012, 01:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх