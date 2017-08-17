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«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

По данным из неофициальных источников,  люди  в масках в этот раз работали сразу в двух департаментах: правовом и градостроительном. Руководитель последнего Сергей Рубаков сейчас находится под домашним арестом. Напомним, его задержали 2 июня при получении 2,5 миллионов рублей. Силовики взяли 

15 августа 2017, 05:06
Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Мэрия Самары купила новую партию спецтехники для уборки улиц, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Победителем тендера стала московская «Компания СИМ-авто». При начальной цене аукциона в 70 миллионов рублей, она снизила свою планку почти на 13 миллионов. Теперь самарский департамент горхозяйства 

15 августа 2017, 05:03
«Евразийская корпорация автовокзалов» отсудила у мэрии Самары 2,6 млн рублей

«Евразийская корпорация автовокзалов» отсудила у мэрии Самары 2,6 млн рублей

«Евразийская корпорация автовокзалов», считающаяся аффилированной предпринимателю Фэние Хакимовой, выиграла судебные разбирательства с мэрией Самары. Как говорится в материалах областного арбитражного суда, спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью более 

11 августа 2017, 03:48
Некоторым самарцам купят новое жилье

Некоторым самарцам купят новое жилье

Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 

1 августа 2017, 12:08
Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Такое решение принял суд Октябрьского района. Он признал, что политик нарушил требования части 3 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А именно создал помехи движению транспорта и пешеходов, мешал их доступу к объектам социальной инфраструктуры. Максимальная планка наказания за это 

24 апреля 2017, 07:46
Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

Глава Самары Олег Фурсов выиграл  процесс против депутата Губернской Думы Михаила Матвеева.
Напомним, он обратился в Октябрьский районный суд с иском о защите чести и достоинства после того, как господин Матвеев опубликовал в своем блоге текст о праздновании дня рождения 

11 августа 2016, 05:03
Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Первый секретарь московского горкома и заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин выступил на заседании Госдумы с заявлением о своих коллегах из партии «Единая Россия». В частности, он отметил, что коммунистами  подготовлен доклад, в котором «собрана информация о деятельности более 300 

19 апреля 2016, 03:53
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