Мэрия Самары требует публичных извинений от депутата областного парламента Михаила Матвеева, который опубликовал в своем блоге, в «Живом Журнале» информацию, по мнению чиновников, цитируем: "недостоверную, носящую клеветнический и очевидно оскорбительный характер". Это было 15 августа. Народный избранник процитировал часть высказываний анонимного телеграмм-канала о существовании коррупционной схемы, в которой якобы замешан правовой департамент самарской администрации.
Матвееву отправили официальное письмо с требованием удалить данную информацию из сети Интернет. В противном случае мэрия обещает подать в суд иск о защите деловой репутации.
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