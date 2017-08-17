В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски По данным из неофициальных источников, люди в масках в этот раз работали сразу в двух департаментах: правовом и градостроительном. Руководитель последнего Сергей Рубаков сейчас находится под домашним арестом. Напомним, его задержали 2 июня при получении 2,5 миллионов рублей. Силовики взяли …