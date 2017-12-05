Во вторник, 5 декабря, в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их десять. Девятым по счету стал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, десятым – безработный Сергей Власов.
«Матвеев Михаил Николаевич, профессор Самарской государственной областной академии (Наяновой), депутат Самарской губернской думы; Власов Сергей Васильевич, временно не работает», - сообщается на сайте Думы г.о. Самара.
Как уже сообщала «ТЕРРА», днем ранее заявку на участие в конкурсе подал Алексей Ягунов, работающий заместителем директора ООО «Буги Про». 36-летний кандидат занимается организацией праздников и массовых мероприятий. Напомним, что документы от претендентов на пост главы Самары принимаются до 18 декабря. Конкурс планируется провести с 20 по 22 декабря. Выбирать лучших кандидатов будет конкурсная комиссия в составе 20 человек. Ее возглавляет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Вопрос о проведении нового конкурса на должность главы города встал после отставки Олега Фурсова. Обязанности градоначальника сейчас исполняет Владимир Василенко.
Претенденты на пост главы Самары:
1. Валерий Самарцев - генеральный директор ООО «ЭнергоСервисСтрой»;
2. Владимир Григорьев - начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания»;
3. Александр Ключников - директор ООО «Ксалекс»;
4. Алексей Макеев - генеральный директор ООО «Зелёный мир»;
5. Константин Горлов - менеджер ООО «Элвис-АКом»;
6. Людмила Голованова - финансовый директор АО «Торговый дом «СамараСнабПодшипник»;
7. Виктор Русин - директор ООС Центр общественного самоуправления «Чистый город»;
8. Алексей Ягунов - заместитель директора ООО «Буги Про»;
9. Михаил Матвеев - профессор Самарской государственной областной академии (Наяновой), депутат Самарской губернской думы;
10. Сергей Власов – временно не работает.
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