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Материалы по теме:

На пост главы Самары претендуют 8 человек

На пост главы Самары претендуют 8 человек

В комиссию по отбору кандидатов на должность главы Самары поступила восьмая заявка. Утром в понедельник, 4 декабря, документы подал заместитель директора ООО «Буги Про» Алексей Ягунов.

"Дата и время подачи заявления - 04.12.2017 г., 11:05", - указано на сайте Думы г. 

4 декабря 2017, 01:42
Гордума сообщила о новых претендентах на пост главы Самары

Гордума сообщила о новых претендентах на пост главы Самары

Информация о новых претендентах на пост главы Самары появилась на сайте гордумы. В комиссию по отбору кандидатов на должность мэра 1 декабря поступили четыре заявки.

«Макеев Алексей Юрьевич - генеральный директор ООО «Зелёный мир»; Горлов Константин Геннадьевич - менеджер 
4 декабря 2017, 09:58
Назван третий претендент на пост главы Самары

Назван третий претендент на пост главы Самары

На конкурс по отбору кандидатур на пост главы Самары поступила третья заявка. Эта информация опубликована на сайте Думы г. о. Самара. Новый претендент на должность мэра – Александр Ключников.

«Ключников Александр. Директор ООО «Ксалекс», - указано на сайте гордумы.
30 ноября 2017, 05:59
Назван новый претендент на пост главы Самары

Назван новый претендент на пост главы Самары

Во вторник, 28 ноября, городская дума опубликовала информацию о новом участнике конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары. На кресло мэра претендует сотрудник ФПК Владимир Григорьев, следует из данных, опубликованных на сайте городского парламента. 

«Григорьев Владимир Викторович. Начальник 
28 ноября 2017, 04:12
Самарская мэрия требует извинений от Михаила Матвеева

Самарская мэрия требует извинений от Михаила Матвеева

Мэрия Самары требует публичных извинений от депутата областного парламента Михаила Матвеева, который опубликовал в своем блоге, в «Живом Журнале» информацию, по мнению чиновников, цитируем: "недостоверную, носящую клеветнический и очевидно оскорбительный характер". Это было 15 августа. Народный избранник процитировал часть высказываний 

17 августа 2017, 03:41
Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Такое решение принял суд Октябрьского района. Он признал, что политик нарушил требования части 3 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А именно создал помехи движению транспорта и пешеходов, мешал их доступу к объектам социальной инфраструктуры. Максимальная планка наказания за это 

24 апреля 2017, 07:46
Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

Глава Самары Олег Фурсов выиграл  процесс против депутата Губернской Думы Михаила Матвеева.
Напомним, он обратился в Октябрьский районный суд с иском о защите чести и достоинства после того, как господин Матвеев опубликовал в своем блоге текст о праздновании дня рождения 

11 августа 2016, 05:03
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