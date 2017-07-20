Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью. Жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается АктивКапитал Банк. Ему доверили более 22 миллиардов рублей. На второй строчке с показателем, превышающим 20 миллиардов, Газбанк. Замыкает тройку Кошелев Банк, на его счетах свыше 16 миллиардов рублей граждан.
Растет и кредитный портфель. У лидера - Русфинанс Банка, который входит в группу Сосьете Женераль, он превысил 102 с половиной миллиарда рублей. За ним идет АктивКапитал Банк с 22-мя миллиардами. На третьей строчке Газбанк, выдавший займов более чем на 20 миллиардов рублей.
Ну, а тройка лидеров по чистой прибыли по итогам июня выглядит так - на первом месте Тольяттихимбанк, на втором - Земский банк, третью позицию занимает Газбанк.
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