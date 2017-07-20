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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Сколько денег отнесли в самарские банки?

Сколько денег отнесли в самарские банки?

Самарские банки подвели итоги работы в июне. Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью и жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается «АктивКапитал Банк» ему доверили более 22 миллиардов 
20 июля 2017, 09:35
Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового 

18 июля 2017, 10:50
Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. 

17 июля 2017, 05:32
Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где  в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты 
17 июля 2017, 08:07
Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое 

10 июля 2017, 02:47
В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В зарубежных СМИ появилась информация о криптовалюте Antshares или ANS. Многие аналитики считают этот проект довольно перспективным. С компанией-разработчиком Antshares уже сейчас работает ряд крупных IT-корпораций мира и правительство КНР.
Antshares создала компания из Шанхая Onchain. Главной идеей разработчиков ANS 

10 июля 2017, 09:55
Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух 

7 июля 2017, 02:12
Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Анализ текущей ситуации экспертами Национального агентства финансовых исследований выявил, что наши граждане в настоящее время больше готовы расходовать на ежедневные нужды и не особо задумываются об откладывании денежных средств. Специалисты считают, что такое финансовое поведение можно объяснить выходом российской экономики 

6 июля 2017, 11:10
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут 

29 июня 2017, 09:12
Названа средняя «цена» жизни человека в России

Названа средняя «цена» жизни человека в России

Средняя «цена» жизни гражданина Российской Федерации сегодня составляет $1,2 млн. Такой вывод сделали эксперты Финансового университета при кабмине в процессе исследования, осуществленного совместно с Росгосстрахом.
Стоимостью жизни в данном случае называется величина компенсации, которую хотят получить семьи людей, ушедших из 

28 июня 2017, 10:08
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