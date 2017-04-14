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В Тольятти оцепили два жилых дома
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11 апреля 2017, 01:55
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Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе
Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.
В списках много известных компаний и …
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10 апреля 2017, 03:59
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В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей
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7 апреля 2017, 01:16
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В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской
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5 апреля 2017, 09:43
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В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет
Поздно вечером в понедельник, 3 апреля, в банкомате Сбербанка на улице Революционной был обнаружен подозрительный предмет. Сообщение поступило от очевидцев. В самарском паблике в социальной сети пользователи опубликовали фото с места происшествия.
По словам автора сообщения, проводилась эвакуация. В …
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4 апреля 2017, 09:22
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В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом
Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
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30 марта 2017, 11:59
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Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?
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29 марта 2017, 02:50
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О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки
В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения …
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28 марта 2017, 04:49
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Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным
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24 января 2017, 05:31
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В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской
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30 июня 2016, 01:34