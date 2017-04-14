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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти оцепили два жилых дома

В Тольятти оцепили два жилых дома

Во вторник, 11 апреля, экстренные службы Тольятти оцепили два жилых дома. По данным полицейских, сообщения поступили не одновременно. Оба дома находятся в Автозаводском районе, но по разным адресам.

В подъездах домов были обнаружены подозрительные предметы.  Прилегающую территорию оцепили. На 
11 апреля 2017, 01:55
Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.

В списках много известных компаний и 

10 апреля 2017, 03:59
В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В пятницу, 7 апреля, в Самаре из здания главпочтамта на улице Ленинградской эвакуировали людей. В помещении обнаружили подозрительный предмет – бесхозный пакет. Сообщение поступило в полицию в 11:25.

На улицу вывели около ста человек. Помещение обследовали с помощью специальных 
7 апреля 2017, 01:16
В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В ночь на 4 апреля в Промышленном районе Самары произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Сообщение поступило в МЧС около четырех часов утра. Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Каховской. Горел лестничный пролет между этажами. К месту ЧП направили 

5 апреля 2017, 09:43
В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет

В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет

Поздно вечером в понедельник, 3 апреля, в банкомате Сбербанка на улице Революционной был обнаружен подозрительный предмет. Сообщение поступило от очевидцев. В самарском паблике в социальной сети пользователи опубликовали фото с места происшествия.

По словам автора сообщения, проводилась эвакуация. В 
4 апреля 2017, 09:22
В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
В отношении бизнесмена открыто конкурсное производство, эти сведения есть в 

30 марта 2017, 11:59
Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?

Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?

80 процентов россиян не смогли вернуть себе украденные с их счетов деньги в 2016 году. К такому выводу пришли юристы компании RTM Group, проанализировав судебную практику. Всего за прошлый год служители Фемиды вынесли около 200 решений по спорам между банками 

29 марта 2017, 02:50
О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения 

28 марта 2017, 04:49
Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным

Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным

В понедельник, 23 января, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела совещания, посвященные дому №87 по улице Степана Разина.

Как уже сообщала «ТЕРРА», днем ранее местные жители обнаружили трещины в помещениях. Людей
24 января 2017, 05:31
В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской

В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской

Полиция выставила оцепление на улице Некрасовской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, возле банка, расположенного на углу с улицей Фрунзе обнаружена бесхозная сумка. Сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть сегодня, 30 июня, около полудня. 

30 июня 2016, 01:34
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