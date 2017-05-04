«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года 4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.

По версии следствия, он силой удерживал у себя молодого человека, приехавшего из Северной Осетии, отобрал паспорт и заставлял работать за …