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Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей
На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года. Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем …
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3 мая 2017, 06:02
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Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу
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2 мая 2017, 06:00
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В Самаре у «банды банкиров» нашли 42 миллиона
В Самарской области раскрыли уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые – трое местных жителей – две женщины 45 и 59 лет и 63-летний мужчина.
Как полагают следователи, житель Самары создал устойчивую организованную группу.
«Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел …
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2 мая 2017, 12:16
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Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно
Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
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2 мая 2017, 09:28
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Первый миллиард: самарцы скупают гособлигации
Банками-агентами по их размещению выступают Сбербанк и ВТБ24. По информации последнего, на 27-ое число кредитное учреждение приняло более одной тысячи заявок на сумму превышающую миллиард рублей.
Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству покупок облигаций федерального займа. Продажа ценных бумаг …
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28 апреля 2017, 08:46
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«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года
4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.
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28 апреля 2017, 03:20
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Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%
Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.
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27 апреля 2017, 11:23
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Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации
ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.
В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане …
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25 апреля 2017, 11:59
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"ЧМЗ-Урал" банкротит "Самарский подшипниковый завод"
Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
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17 апреля 2017, 06:21
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Налоговая служба продолжает банкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало
Налоговая служба продолжает пытаться обанкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомним, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. Затем …
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12 апреля 2017, 05:07
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Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом
Самарский завод «Авиаагрегат» обратился в областной Арбитражный суд с заявлением о банкротстве экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова. Сведения о сумме иска в материалах дела отсутствуют. По данным СМИ, задолженность Кулакова перед компанией превышает 57 млн рублей. Напомним, он покинул пост руководителя …
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7 апреля 2017, 01:00
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Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят
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6 апреля 2017, 11:40