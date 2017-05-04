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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года.  Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем 

3 мая 2017, 06:02
Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Промышленный районый суд Самары огласил приговор бывшему адвокату Нине Бурыкиной. Женщину обвиняли в даче взятки судебному приставу в размере 212 тысяч рублей. В момент получения денег ее с поличным задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Клиент юриста  Михаил Горбунов судился со 

2 мая 2017, 06:00
В Самаре у «банды банкиров» нашли 42 миллиона

В Самаре у «банды банкиров» нашли 42 миллиона

В Самарской области раскрыли уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые – трое местных жителей – две женщины 45 и 59 лет и 63-летний мужчина.

Как полагают следователи, житель Самары создал устойчивую организованную группу.

«Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел 

2 мая 2017, 12:16
Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
Как 

2 мая 2017, 09:28
Первый миллиард: самарцы скупают гособлигации

Первый миллиард: самарцы скупают гособлигации

Банками-агентами по их размещению выступают Сбербанк и ВТБ24. По информации последнего, на 27-ое число кредитное учреждение приняло более одной тысячи заявок на сумму превышающую миллиард рублей.

Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству покупок облигаций федерального займа. Продажа ценных бумаг 

28 апреля 2017, 08:46
«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.
По версии следствия, он силой удерживал у себя молодого человека, приехавшего из Северной Осетии, отобрал паспорт и заставлял работать за 

28 апреля 2017, 03:20
Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.
Как информируют «Известия», в 1-м квартале рост просроченной задолженности был лишь 1%. В 2016 

27 апреля 2017, 11:23
Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.

В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане 

25 апреля 2017, 11:59

"ЧМЗ-Урал" банкротит "Самарский подшипниковый завод"

Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
Стоит отметить, что подобные заявления зачастую используются для того, чтобы ускорить возвращение задолженности, если этого 

17 апреля 2017, 06:21
Налоговая служба продолжает банкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба продолжает банкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба продолжает пытаться обанкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомним, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. Затем 

12 апреля 2017, 05:07
Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Самарский завод «Авиаагрегат» обратился в областной Арбитражный суд с заявлением о банкротстве экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова. Сведения о сумме иска в материалах дела отсутствуют. По данным СМИ, задолженность Кулакова перед компанией превышает 57 млн рублей. Напомним, он покинул пост руководителя 

7 апреля 2017, 01:00
Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

В региональный арбитраж снова поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском повторно обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Первый раз он подавал заявление 15 марта, но уже 23 числа его отозвал. Данные о сумме долга 

6 апреля 2017, 11:40
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