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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

Будущий Женевский автосалон потеряет часть зрелищности. Дело в том, что производители решили отказаться от услуг девушек-моделей для представления своих машин.

Компания SsangYong решила соблюсти баланс и использовать в экспозиции как мужчин, так и женщин. Марка Toyota и ее спортивный 
5 марта 2018, 09:22
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии седана LADA Granta под названием City. Производитель позиционирует новинку как городской автомобиль.

По сравнению с базовой моделью LADA Granta City получила ряд изменений. На приборной панели и дверях были сделаны специальные черные глянцевые вставки.  

27 февраля 2018, 09:26
Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности

Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности

Росстандарт сообщает о массовом отзыве автомобилей Mitsubishi из-за вероятных проблем с подушками безопасности. Речь идет о моделях Pajero и i-MiEV, которые продавались в России с 2013 по 2016 годы. В общей сложности это 16 с половиной тысяч машин. Полный перечень 

15 января 2018, 01:11
Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

Российские автомобильные эксперты обсуждают новость о вероятном появлении на отечественных трассах 7-местного гибрида минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander. В настоящее время его цена составляет чуть выше 800 000 рублей.
Впервые эту модель показали широкой публике на автосалоне в Индонезии. По причине 

28 ноября 2017, 10:06
Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
По словам экспертов, автоновинка будет сочетать длинную колесную базу и короткий задний свес. Модель получит название Eclipse.
Как сообщают специалисты издания Auto Express, модель 

24 января 2017, 03:46
Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
Оба внедорожника соответствуют 

18 января 2017, 03:40
Toyota отзывает 340 тысяч автомобилей из-за неисправности ручного тормоза

Toyota отзывает 340 тысяч автомобилей из-за неисправности ручного тормоза

Представители корпорации Toyota заявили об отзыве 340 тысяч гибридных авто Prius 4-го поколения из-за неисправности ручного тормоза. Акция относится к автомобилям, произведенным с октября 2015 года по октябрь 2016-го.
Как сообщается, 210 тыс. экземпляров будут отозваны в Японии, 92 тыс. 

12 октября 2016, 02:43
Hyundai и Kia отзывают в США и Южной Корее 370 000 автомобилей

Hyundai и Kia отзывают в США и Южной Корее 370 000 автомобилей

Автомобилестроители KIA и Hyundai заявили о новой крупной отзывной кампании. Речь идет пока только о Соединенных Штатах и Южной Корее. Об этом сегодня рассказали официальные представители компаний.
В общей сложности под программу подпадают 370 тыс. транспортных средств. Так, с рынка 

14 июня 2016, 04:50
Toyota отзовет с рынка более 6 млн автомобилей

Toyota отзовет с рынка более 6 млн автомобилей

Toyota Motor Corp. изымает из продажи 6,76 млн авто во всем мире, сообщают зарубежные СМИ. Это коснется 27 моделей ряда Toyota. Число отозванных автомобилей может измениться, об этом сообщает пресс-служба автогиганта. Столь масштабный отзыв машин с рынка связан с обнаружением 

9 апреля 2014, 07:07
Японцы отзывают 3 млн автомобилей

Японцы отзывают 3 млн автомобилей

Японские автоконцерны из-за возможных проблем с подушкой безопасности отзовут в мире более 3 млн автомобилей, выпущенных в начале 2000-х годов. В России под сервисную кампанию попало немногим более 3000 машин, сообщают "Ведомости"

Toyota, Nissan и Honda ссообщили об отзыве в общей 

12 апреля 2013, 10:12
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