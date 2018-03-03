Японские автоконцерны из-за возможных проблем с подушкой безопасности отзовут в мире более 3 млн автомобилей, выпущенных в начале 2000-х годов. В России под сервисную кампанию попало немногим более 3000 машин, сообщают "Ведомости"

Toyota, Nissan и Honda ссообщили об отзыве в общей …