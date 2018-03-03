Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.
Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта ходовой части упомянутых авто. У них также часто глохнет мотор из-за проблем с качеством реле блока управления двигателем.
Кроме того у всех отзываемых машин необходимо установить новое реле вентилятора, а на Outlander проведут замену реле системы обогрева ветрового стекла.
Список VIN-номеров отзываемых авто опубликован на сайте Росстандарта. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.
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