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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ведомство наметило меры для снижения чрезмерно высоких цен в кафе в аэропортах.
Как сказал глава ФАС, его сотрудники внимательно проанализируют, какую долю в цене занимают интересы аэропортов. В частности, идет речь об 

14 июля 2017, 10:02
Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Отмечается, что в магазинах «Семья» (ООО «ТД Интерторг») распространяли печатную продукцию с незаконным изображением символики футбольного первенства. В итоге клиенты 

27 июня 2017, 05:29
Мобильный интернет стал очень тяжелым

Мобильный интернет стал очень тяжелым

Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело в отношении операторов мобильной связи, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву. Поводом стал возможный синхронный отказ компаний от безлимитных тарифов. В надзорное ведомство стали поступать 

20 июня 2017, 12:31
ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
Как отмечается, соответствующее решение примут в скором времени. 

18 мая 2017, 03:24
В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект о взимании НДС с иностранных интернет-магазинов, пишет «Российская газета». Обсуждение документа в правительстве начнется в ближайшие месяцы. Сейчас зарубежные виртуальные торговые площадки, в отличие от отечественных, не платят в России налог на пересылаемые почтой 
14 марта 2017, 10:50
«Яндекс. Деньги» рассказал о самых первых покупках россиян в 2017 году

«Яндекс. Деньги» рассказал о самых первых покупках россиян в 2017 году

Эксперты интернет-сервиса «Яндекс. Деньги» узнали, что в новогодние праздники жители России сделали гораздо больше покупок, чем за такой же прошлогодний период. При этом суммарная стоимость приобретений оказалась гораздо меньше, а ассортимент по большей части принадлежал к «бюджетной» категории.
В частности, 

17 января 2017, 01:56
Интернет-магазины продают iPhone 7 в РФ по рекордно низкой цене

Интернет-магазины продают iPhone 7 в РФ по рекордно низкой цене

Стоимость новых iPhone 7 и 7 Plus в интернет-магазинах бьет рекорды. Сведения о том, что гаджеты можно купить в интернете за $450, размещены на российских сайтах.
Об акции информирует один из отечественных интернет-магазинов. Как следует из сообщения на его сайте, 

17 октября 2016, 10:09
Минфин рассматривает возможность увеличения в 2017 году НДС до 20%

Минфин рассматривает возможность увеличения в 2017 году НДС до 20%

Федеральные СМИ тиражируют сообщение о том, что Минфин рассматривает возможность увеличения в следующем году налога на добавленную стоимость до 20%. При этом 10-процентную льготную ставку могут поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать её на два процентных пункта 

20 сентября 2016, 12:44
Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж

Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж

Этой осенью интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж, объявила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Ожидается, что в акции примут участие примерно 200 сетевых маркетов.

Онлайн-распродажа «Настоящая черная пятница» начнется 24 ноября. Сначала состоится закрытая предпродажа для пользователей, подписанных на сайт проекта. Официально 

15 сентября 2016, 05:14
В России снизят стоимость воздушных перевозок пассажиров

В России снизят стоимость воздушных перевозок пассажиров

В России снизят стоимость внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа. Соответствующий законопроект об уменьшении ставки НДС с 18 до 10 процентов будет рассмотрен сегодня на заседании правительства. Действовать налоговое послабление будет до 1 января 2017 года. В кабмине рассчитывают, что это будет 
19 марта 2015, 02:19
Самарское ОАО «Тепличный» добилось возврата 8 млн рублей у налоговиков

Самарское ОАО «Тепличный» добилось возврата 8 млн рублей у налоговиков

Открытому акционерному обществу «Тепличный» вернули около 8 миллионов рублей. Речь идет о налоге на добавленную стоимость. Предприятие, входящее в управляющую компанию «Электрощит-Самара», которая принадлежит бизнесмену Андрею Половинкину, в июле прошлого года обратилось в Управление федеральной налоговой службы по Самарской области 

31 января 2014, 11:21
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