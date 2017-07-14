В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам предложат самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. В ином случае налог при получении товара будут брать с заказчиков.
Кстати, по утверждению руководителя Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, изменения могут добавить российскому бюджету примерно 100 млрд рублей в год.
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