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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Ученые обнаружили на Венере странную гигантскую белую волну

Ученые обнаружили на Венере странную гигантскую белую волну

Японские ученые в целях исследования космического пространства запустили на орбиту Венеры зонд «Акацуки». Как сообщается, он смог открыть очень странное неподвижное дугообразное образование в атмосфере. Об этом информируют мировые научные издания.
По словам ученых, увиденное весьма напоминает гидродинамическую гравитационную волну. 

17 января 2017, 09:34
Россияне смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Россияне смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Жители столичного и других российских регионов смогут 18 января увидеть яркий астероид Веста, который проследует на расстоянии 229 миллионов километров от нашей планеты. Об этом информируют отечественные издания со ссылкой на ученых из Московского планетария.
По словам специалистов, космическое тело 

17 января 2017, 08:55
Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Германские ученые-психологи назвали три основных качества, которые должна иметь идеальная жена. Именно на них обращают внимание представители сильного пола при выборе спутницы жизни.
В экспериментах были задействованы участники в возрасте от 20 до 50 лет. В  ходе исследований ученые выяснили, 

17 января 2017, 08:52
Крымские ученые доказали вред вейпинга для легких

Крымские ученые доказали вред вейпинга для легких

Ученые из Медицинской академии Крымского федерального университета смогли доказать, что вейпинг является вредным увлечением. По их утверждению, электронные сигареты наносят серьезный удар по легким человека и другим органам.
Серию экспериментов ученые провели на лабораторных крысах. У грызунов, более других пристрастившихся 

17 января 2017, 08:18
Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Коллектив ученых из Англии установил, в какие дни недели женщине лучше всего рожать. В серии исследований участвовали около 1,5 млн человек.
По итогам наблюдений ученые определили, что день недели напрямую связан с протеканием процесса родов у представительниц прекрасного пола и 

17 января 2017, 08:16
Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Группа ученых из Соединенных Штатов установила, что лидерские качества передаются по наследству. Такой вывод был сделан в результате эксперимента, в котором участвовали поднявшиеся по карьерной лестнице люди с ярко выраженными организаторскими способностями.
Итоги исследований показали, что все участники имеют в 

29 декабря 2016, 11:48
Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Группа японских и американских ученых в процессе экспериментов с участием 100 тысяч человек установила, что ген β-Klotho (KLB), имеющийся у 42% людей, контролирует желание употребления спиртного. Детали исследования «алкогольного» гена приводятся на портале PNAS.
В экспериментах задействовали мужчин и женщин 

28 декабря 2016, 09:58
Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Американские ученые установили, что депрессия чаще появляется у тех людей, которые ухаживают за детьми или пожилыми людьми. Свои выводы эксперты сделали по результатам исследования с участием 60 000 человек в возрасте от 18 до 64 лет.
Проанализировав психологическое состояние пациентов, 

14 декабря 2016, 11:48
Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Женщины, принимающие антидепрессанты, на 32% больше подвержены инсульту. Об этом сообщили американские ученые. Угнетенное состояние может негатитвно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, так как является своеобразным катализатором инсульта. Кроме того, длительная депрессия ухудшает переносимость хронических заболеваний.
Представительницы прекрасного пола чаще мужчин 

9 декабря 2016, 10:28
Ученые нашли чудо-напиток, способный победить депрессию

Ученые нашли чудо-напиток, способный победить депрессию

Ученые рассказали о напитке аяуаска, который применялся еще сто лет назад в качестве антидепрессанта. С помощью уникального отвара, в состав которого входят гаммины и бета-карболины, боролись с депрессией жители Южной Америки в начале прошлого века. Недавно действие аяуаски было проверено на грызунах.

8 декабря 2016, 01:26
Ученые открыли ген алкоголизма

Ученые открыли ген алкоголизма

Ген KLB отвечает за пристрастие человека к алкоголизму и количество спиртного, которое он может выпить. Ученые утверждают, что стимуляция активности выявленного гена может использоваться для подавления тяги к спиртному.
Открытие сделал коллектив американских ученых из университета Техаса в результате серии 

29 ноября 2016, 06:56
Ученые нашли причину возникновения шизофрении

Ученые нашли причину возникновения шизофрении

По мнению ученых из Университета Калифорнии, появление шизофрении связано с редкими генетическими мутациями. Эксперты выявили 8 областей генома, мутации в которых увеличивают риск возникновения этого психического заболевания в 60 раз. Об этом сообщает Nature Genetics.
Специалисты из Сан-Диего под 

23 ноября 2016, 02:44
Ученые развеяли миф о том, что шоколад лечит депрессию

Ученые развеяли миф о том, что шоколад лечит депрессию

Ученые из Австралии по результатам исследований опровергли бытующее мнение, что шоколад считается самым лучшим антидепрессантом. Специалисты утверждают, что это лакомство только усиливает подавленное состояние.
К своим опытам ученые привлекли две группы людей. В первой ели шоколад специально для улучшения плохого 

27 октября 2016, 02:23
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