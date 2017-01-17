Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) сибирского отделения РАН открыли у европейцев ген, несущий ответственность за развитие депрессии. В свою очередь, голландские эксперты подтвердили результат российских специалистов на независимой выборке людей.
Как выяснили ученые, вклад человеческого генотипа в развитие депрессии сопоставим с шизофренией. При этом для последней прежде было открыто несколько десятков генов, а для депрессии до этого времени не было установлено ни одного.
Открытие было сделано благодаря новому методу генетического анализа. Он разработан и внедрен специалистами ИЦиГ в виде пакета программ «Фрегат». Они дают возможность идентифицировать гены, ответственные за разные отклонения в организме людей.
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